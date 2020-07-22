22.07.2020 - 17:53 |
AÖL 2. dönem sınav giriş yeri sorgulama | AÖL sınavı saat kaçta?
AÖL sınavları için geri sayım başladı. Hafta sonu yapılacak olan Açık Lise sınavları için öğrenciler sınav giriş yerlerini sorgulamaya başladı. Peki, AÖL sınav giriş yeri nasıl öğrenilir? AÖL sınavı saat kaçta başlayacak? İşte 2020 AÖL sınavı ile ilgili merak edilenler.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan AÖL 2. dönem sınavları için vakit daralıyor. Hafta sonu sınava girecek adaylar sınav giriş yerlerini sorgulamaya başladı.
AÖL SINAVI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Açık Lise 2. dönem sınavları 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacak.
AÖL 1. OTURUM : 25 TEMMUZ CUMARTESİ - 09:30
AÖL 2. OTURUM : 25 TEMMUZ CUMARTESİ - 14.00
AÖL 3. OTURUM : 26 TEMMUZ PAZAR - 09.30
AÖL SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
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