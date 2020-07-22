AÖL 2. dönem sınav giriş yeri sorgulama | AÖL sınavı saat kaçta?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan AÖL 2. dönem sınavları için vakit daralıyor. Hafta sonu sınava girecek adaylar sınav giriş yerlerini sorgulamaya başladı.

AÖL SINAVI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Açık Lise 2. dönem sınavları 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacak.

AÖL 1. OTURUM : 25 TEMMUZ CUMARTESİ - 09:30

AÖL 2. OTURUM : 25 TEMMUZ CUMARTESİ - 14.00

AÖL 3. OTURUM : 26 TEMMUZ PAZAR - 09.30

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