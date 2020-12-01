01.12.2020 - 10:08 |
AÖL sınavları ertelendi mi? Son dakika Açık öğretim ortaokul ve lise sınavları iptal mi oldu?
AÖL sınavları ile ilgili bir son dakika çaıklaması geldi. Milli Eğitim Bakanlığı açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile ilgili kararını açıkladı. Peki AÖL sınavları ertelendi mi, iptal mi oldu?
AÖL sınavları ile ilgili son durum merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 5 ve 6 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek sınavlarla ilgili önemli bir açıklama gerçekleştirdi. Peki AÖL sınavları ertelendi mi?
AÖL SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?
MEB'den yapılan açıklamada şu detaylar yer aldı;
5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Covid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir. İlgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemeler, ayrıca duyurulacaktır.