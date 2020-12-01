AÖL sınavları ertelendi mi? Son dakika Açık öğretim ortaokul ve lise sınavları iptal mi oldu?

AÖL sınavları ile ilgili son durum merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 5 ve 6 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek sınavlarla ilgili önemli bir açıklama gerçekleştirdi. Peki AÖL sınavları ertelendi mi?

AÖL SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

MEB'den yapılan açıklamada şu detaylar yer aldı;

5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Covid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir. İlgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemeler, ayrıca duyurulacaktır.