AÖL sınavları iptal mi, nasıl ve ne zaman olacak? AÖL sınavları ertelendi mi, online mı uygulanacak?

Kabine Toplantısı ardından koronavirüse karşı alınan yeni önlemler açıklandı. Bu önlemler arasında cumartesi ve pazar günlerinde tamamen sokağa çıkma yasağının uygulanacağı duyuruldu. Hafta sonu sınavlara katılım sağlayacak öğrenciler ise meraklandı. AÖL sınavları de hafta sonu uygulanacak sınavların arasında bulunuyordu. Peki aÖL sınavları ertelendi mi, iptal mi edildi?

AÖL SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

Açık Öğretim Lisesi'nin 5-6 Aralık tarihlerinde uygulanacak sınavları hakkında henüz bir duyuru yayımlanmadı. MEB tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

AÖL TAKVİMİ 2020-2021

AÖL sınavları 5 Aralık 2020 Cumartesi - 6 Aralık 2020 Pazar tarihlerinde uygulanacak.

AÖL sınavlarının giriş belgeleri 2 Aralık 2020 Çarşamba günü yayımlanacak.

2020-2021 Eğitim yılı 1. Dönem AÖL sınav sonuçları 28 Aralık 2020 Pazartesi günü açıklanacak.

2020-2021 Eğitim yılının ilk kayıt ve yeni kayıt işlemleri 4 Ocak 2021 ‐ 31 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacak.

2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Ders Seçme Güncelleme İşlemleri 6 Ocak 2021 – 08 Şubat 2021

27 Mart 2021 Cumartesi - 28 Mart 2021 Pazar tarihlerinde uygulanacak.