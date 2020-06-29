AÖL sınavları ne zaman? Açık Lise 2. dönem sınav yerleri belli oldu mu?

Corona virüs salgını nedeniyle ertelenen Açıköğretim Lisesi sınavlarının tarihleri açıklandı. AÖL sınavlarına hazırlanan ve sınav günü için hem meraklanan hem heyecanlanan öğrenciler için AÖL sınav tarihlerini haberimizde derledik. İşte MEB tarafından duyurulan AÖL sınav günleri...

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

2019-2020 Eğitim - öğretim yılının 2. dönem AÖL sınavları için geri sayım başladı. AÖL sınavları 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde uygulanacak.

AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

AÖL sınav giriş yerleri henüz belli olmadı. Açıköğretim Lisesi sınav yerleri belli olduğunda haberimizin içeriğinden bilgi alabilirsiniz.