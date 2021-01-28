AÖL sınavları ne zaman, kayıtları ne zaman alınacak? 2021 Açık Öğretim Lisesi takvimi

2020-2021 Eğitim yılını tamamlamak isteyen öğrenciler, sık sık AÖL resmi internet sitesine akın ediyor. Açık Öğretim Lisesi'nin sınavlarına ve kayıtlarına yönelik tarihleri öğrenmek isteyenler için detaylı bilgileri haberimize ekledik. Son zamanlarda en çok merak edilen konular arasında yer alan aÖL kayıt yenileme tarihleri ne zaman, açık lise sınavları ne zaman sorularının cevapları haberimizde...

AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2021

1. Açık öğretim lisesi 2020/1. Dönem ilk (yeni) kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 22 Ocak - 15 Şubat 2021 tarihleri arasında olmak üzere, tekrar açılmıştır.

Eylül ve Ekim aylarında 2021 dönemi için ilk (yeni ) kayıt ve kayıt yenileme işlemi yaptırmış ve öğrencilik durumu sistem üzerinden aktif olan öğrencilerin, tekrar ilk (yeni) kayıt ve kayıt yenileme işlemi için ücret yatırmalarına ve başka bir işlem tesis etmelerine gerek yoktur. Bu öğrencilerimiz isterlerse sınava girecekleri derslerini güncelleyebilirler.

Kayıt Yenileme İşlemini Kimler Yaptıracak?



Öğrencilik durumu Silik veya Donuk olan öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemi yaptıracaktır. 2020 – 2021 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem Kayıt Yenileme Başvurusu ikinci defa yapılıyor olması nedeni ile daha önce yapılan kayıt yenileme işleme işlemini yaptıran öğrencilerimizin öğrencilik durumu Aktif olması nedeni ile tekrar kayıt yenileme işlemi yaptırmayacaklar. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar I. Dönem sınavına katılamaz.

AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2021 yılında bir dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve halk eğitim merkezi okul aile birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)



Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılıkları üzerinden “MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü” hesabına 50 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (T.C. vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden alacakları yabancı kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara müracaat edeceklerdir.)



Kayıt yenilemek için sınav ücretinin ödendiği bilgisi, sistem üzerinden görülmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kayıt yenilemenizin gerçekleşmesini engeller. Bunun için sınav ücretinizi doğru hesaba yatırdığınızdan emin olunuz. Kayıt yenileme sınav ücretini anlaşmalı bankalara yatıran öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi tarafından bir iş günü sonra otomatik olarak yapılmaktadır. Ancak kayıt yenileme işlemini halk eğitimi merkezi müdürlüğüne yaptıran öğrencilerimizden halk eğitimi merkezi müdürlüğünce makbuz karşılığında veya banka hesap numarasına yatırtarak 5 TL kayıt yenileme sınav ücreti alacaktır.



Öğrencilerimizin ikinci bir defa sınav ücreti ödememesi için bulunulan dönem adına ödenmiş olan 5 TL kayıt yenileme Sınav Ücreti makbuzunu mutlaka saklamaları ve yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Kayıt Yenileme Sınav Ücretini İki Şekilde Yatırabilirsiniz: Tüm ödeme kanallarından yapılacak ödemelerde adayların katılacağı ilgili sınavın adıyla ücret yatırmaları gerekmektedir.

AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?



1- https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı ile kayıt yenileme sınav ücretini yatırabilirsiniz.



2- T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının internet bankacılığını kullanarak kayıt yenileme sınav ücretini yatırabilirsiniz.

Tahsilat esnasında adaylardan talep edilen telefon numarasının mümkün olduğunca adaya ait ve doğru olması zorunludur.



Kayıt yenileme sınav ücretini anlaşmalı bankaların ATM’lerinde yatırılmaktadır. ATM’lerden yatıracağınız ücretin mutlaka Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme sınav ücreti olarak yatırıldığına dikkat ediniz. Bankamatiklerden yapılan bazı işlemlerde banka makbuzunda kasa hatası uyarısı bulunmaktadır. Bu uyarı yatırmış olduğunuz kayıt ücretinin sisteme yansımadığını ifade etmektedir. Böyle bir durumda ilgili banka şubesi ile irtibata geçiniz.

AÇIK LİSE SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık öğretim lisesi 2020-1. Dönem sınavları, çevrimiçi (online) olarak, 25 Şubat 2021 Perşembe günü başlayıp 01 Mart 2021 Pazartesi günü saat 23.59'a kadar yapılacaktır.

AÖL SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

2020-1 dönemi çevrimiçi (online) sınavı esaslarını belirleme çalışmaları Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile müştereken yapılmakta olup; sınavla ilgili aşağıdaki soruların cevapları çalışmaların sonucunda süreç içerisinde resmî web sitemiz olan http://aol.meb.gov.tr/ adresinden ayrıca duyurulacaktır.