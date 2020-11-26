AÖL sınavları ne zaman? MEB 2020-2021 AÖL 1. dönem sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

AÖL 2020-2021 sınav takvimi, açık lise öğrencilerinin araştırdığı konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Son yıllarda açık liseye ilgi oldukça arttı ve AÖL sınavları da yoğun olarak araştırılanlar arasına girdi. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak yürütülen AÖL ara ve final sınavları için tarih netleşti.

AÖL 1. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

Açık lisedeki öğrencilerin beklediği AÖL birinci dönem sınav tarihi sonunda MEB tarafından açıklandı. Buna göre, Açık Öğretim Lisesi sınavları 5 - 6 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacak.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

2020-2021 AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri henüz belli olmasa da belgeler, 2 Aralık Çarşamba günü erişime açılacak. AÖL sınav yerleri AÖL. gov.tr adresinden öğrenci şifre ve T.C kimlik numarasıyla öğrenilecek.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

MEB tarafından düzenlenen açıköğretim lise sınavları 2020 yılında 5 - 6 Aralık'ta gerçekleşecek ve sonuçlar da 28 Aralık 2020 Pazartesi adaylara sunulacak.