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10.04.2020 - 13:11 |

AÖL sınavları ne zaman uygulanacak? AÖL 2020 sınavlarının yeni tarihleri belli oldu mu?

AÖL sınav tarihleri 2020 için meraklı arayış devam ediyor. Açıköğretim Lisesi 2. Dönem sınavları, ülkemizde yaşanan corona virüs nedenleriyle ertelendi. AÖL öğrencileri ise yeni tarihleri öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki AÖL sınavları ne zaman uygulanacak? İşte AÖL tarafından yayımlaan o duyuru...

AÖL sınavları ne zaman uygulanacak? AÖL 2020 sınavlarının yeni tarihleri belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanacak olan Açıköğretim Lisesi 21-22 Mart 2. dönem sınavları ertelendi. Yeni tarihleri öğrenmek için arayışa geçen AÖL öğrencileri, sınavlar için meraklanıyor. Açıköğretim Lisesi konuya ilişkin resmi duyuru yayımladı.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

MEB tarafından yayımlanan duyuruda, 21-22 Mart 2020 tarihlerinde uygulanması gereken AÖL 2. Dönem sınavlarının Eylül ayına ertelendiği açıklandı. Peki AÖL sınavlarının yeni tarihleri ne zaman?

AÖL sınavları için net tarih belirlendiğinde haberimizin içeriğinden bilgilenebilirsiniz.

RESMİ AÇIKLAMA

AÖL sınavları ne zaman uygulanacak AÖL 2020 sınavlarının yeni tarihleri belli oldu mu

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