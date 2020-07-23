AÖL sınavları saat kaçta başlayacak? AÖL 2. dönem sonu sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

AÖL 2. dönem sonu sınav giriş belgelerinin yayımlanmasının ardından sınava girecek olan adaylar sınav bina ve salonlarını araştırmaya başladı. Lise eğitimine açıktan devam eden adaylar için büyük önem arz eden AÖL 2. dönem sonu sınavları bu hafta sonu üç ayrı oturumda gerçekleştirilecek. İlk oturum 25 Temmuz Cumartesi, İkinci oturum Cumartesi öğleden sonra ve son oturum ise Pazar sabah saatlerinde gerçekleştirilecek. İşte AÖL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve sınavların başlayacağı saatler...

AÖL 2. DÖNEM SONU SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL 2. dönem sonu sınavları 25-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek

AÖL 2. DÖNEM SONU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 2. dönem sonu sınav sonuçlarının 17 Ağustos tarihinde adayların erişimine sunulması bekleniyor.

AÖL SINAVI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Açık Lise 2. dönem sınavları 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacak.

AÖL 1. OTURUM : 25 TEMMUZ CUMARTESİ - 09:30

AÖL 2. OTURUM : 25 TEMMUZ CUMARTESİ - 14.00

AÖL 3. OTURUM : 26 TEMMUZ PAZAR - 09.30

AÖL 2. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI