AÖL sınavları saat kaçta başlıyor? Açık lise sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Açıköğretim Lisesi 2. dönem sınavları için hazırlıklar uzun zamandır devam ediyordu. Ülkemizde yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen AÖL sınavlarının yeni tarihleri, geçtiğimiz dönemlerde MEB tarafından duyuruldu. Ardından AÖL sınav giriş belgelerini yayımlayan MEB öğrencileri harekete geçirdi. Peki Açık lise sınavları saat kaçta başlıyor, sınav giriş belgesi nasıl alınıyor?



AÖL 2. DÖNEM SONU SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL 2. dönem sonu sınavları 25-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek

AÖL 2. DÖNEM SONU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 2. dönem sonu sınav sonuçlarının 17 Ağustos tarihinde adayların erişimine sunulması bekleniyor.

AÖL SINAVI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Açık Lise 2. dönem sınavları 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacak.

AÖL 1. OTURUM : 25 TEMMUZ CUMARTESİ - 09:30

AÖL 2. OTURUM : 25 TEMMUZ CUMARTESİ - 14.00

AÖL 3. OTURUM : 26 TEMMUZ PAZAR - 09.30

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Açıköğretim Lisesi sınav giriş belgeleri http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden giriş yapılarak alınıyor. Gerekli bilgilerin yer aldığı alanda

Güvenlik Kodu

T.C. Kimlik veya Öğrenci Numarası

Şifre

yazılması gerekiyor.

AÖL 2. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI



