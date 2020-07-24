AÖL sınavları saat kaçta başlıyor? Açık lise sınav giriş belgesi nasıl alınır?
2019-2020 Eğitim yılının Açıköğretim Lisesi 2. dönem sınavlarına kısa bir süre kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanacak olan AÖL sınavları için heyecan dorukta. Açık lise sınavlarına katılım sağlayacak olan adaylar, AÖL sınavları saat kaçta başlıyor sorusuna cevap arıyor. Aynı zamanda açık lise sınavı giriş belgesi nasıl alınır sorusu da yoğun ilgi görüyor. İşte Açıköğretim Lisesi öğrencilerinin bilmesi gerekenler...
Açıköğretim Lisesi 2. dönem sınavları için hazırlıklar uzun zamandır devam ediyordu. Ülkemizde yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen AÖL sınavlarının yeni tarihleri, geçtiğimiz dönemlerde MEB tarafından duyuruldu. Ardından AÖL sınav giriş belgelerini yayımlayan MEB öğrencileri harekete geçirdi. Peki Açık lise sınavları saat kaçta başlıyor, sınav giriş belgesi nasıl alınıyor?
AÖL 2. DÖNEM SONU SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖL 2. dönem sonu sınavları 25-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek
AÖL 2. DÖNEM SONU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL 2. dönem sonu sınav sonuçlarının 17 Ağustos tarihinde adayların erişimine sunulması bekleniyor.
AÖL SINAVI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Açık Lise 2. dönem sınavları 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacak.
AÖL 1. OTURUM : 25 TEMMUZ CUMARTESİ - 09:30
AÖL 2. OTURUM : 25 TEMMUZ CUMARTESİ - 14.00
AÖL 3. OTURUM : 26 TEMMUZ PAZAR - 09.30
AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Açıköğretim Lisesi sınav giriş belgeleri http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden giriş yapılarak alınıyor. Gerekli bilgilerin yer aldığı alanda
Güvenlik Kodu
T.C. Kimlik veya Öğrenci Numarası
Şifre
yazılması gerekiyor.