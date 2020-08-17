MEB'den açıklama geldi mi? AÖL sınav sonuçları saat kaçta, nereden sorgulanacak?

Günlerdir beklenen kritik gün geldi çattı. AÖL sınav sonuçları nihayet bugün açıklanıyor. 3 hafta sonra sonuçlara kavuşacak olan öğrenciler bir hayli heyecanlı... Sık sık AÖL sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? sorusuna cevap aranıyor.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre AÖL sınav sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde erişime açılacak. Fakat MEB sonuçların saat kaçta açıklanacağına dair bir açıklama yapmış değil.

AÖL SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK 2020?

Açıköğretim Lisesi 1. Dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 24 Ağustos - 9 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

AÖL'DEN DUYURU

Koronavirüs (covid-19) salgını sebebiyle Açık Öğretim Lisesinin merkezi sistemle yapılan 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı dönem sınavları ertelenmişti.

Öğrencilerimizin mağdur olmaması için bakanlık makamının, 7327427 sayı ve 02.06.2020 tarihli onayı doğrultusunda, Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı olan öğrencilerimizden;

Açık öğretim lisesi sisteminde öğrencilik durumu aktif, donuk ve silik olup 7 Eylül 2020 tarihi itibarıyla 18 yaşından gün almış olanlara, daha önceki sınavlara girip girmediğine bakılmaksızın, 2019-2020 Eğitim- Öğretim yılı 3. Dönem (2019-3) sınavı için bir dönemde alabileceği ders kadar ders ataması yapılarak atanan bu derslerin kredileri verilecektir.

Kredi verilecek öğrencilerimizin herhangi bir iş ve işlem yapmasına gerek yoktur.

Öğrencilerimizin kayıtları otomatik olarak bakanlığımız tarafından yenilenip, sistem tarafından ders atamaları yapılacaktır.

Öğrencilerimizin ders atamaları, sistem tarafından, dönemlere göre sıralı olarak, zorunlu derslerinden başlayarak yapılacaktır. Öğrencilerimiz seçilen bu derslerden başarılı sayılacaktır.

Yukarıda belirtilen iş ve işlemler 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı 2. Dönem (2019-2) sınav sonuçlarının henüz açıklanmaması nedeniyle eylül ayı içerisinde tamamlanacaktır.

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