AÖL takvimi 2021 belirlendi! Açık lise sınav tarihleri ve kayıt yenileme günleri ne zaman, online mı?

Milli Eğitim Bakanlığı 2020-2021 Eğitim yılının 1. Dönem sınav tarihlerini açıkladı. AÖL öğrencileri ise sınav günlerini bilmek için arayışa koyuldu. Peki 2021 AÖL sınav tarihleri ne zaman? 2021 Açık lise sınavları hangi tarihte? İşte MEB'den AÖL takvimi...

AÖL SINAV TARİHLERİ (ONLİNE)

5-6 Aralık 2020 tarihlerinde yapılması planlanan fakat Covid-19 salgını nedeniyle alınan yeni tedbirler kapsamında ileri bir tarihe ertelenen AÖL sınavları, 25 Şubat 2021 tarihinden itibaren yapılmaya başlanacaktır.

AÇIK LİSE SINAVLARI ONLİNE MI, NASIL UYGULANACAK?

Açık Öğretim Okullarının 2020-2021 eğitim öğretim yılı 1. Dönem Sınavları, Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden online (çevrimiçi) olarak

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından online olarak yapılacak sınavlara, Açık Öğretim Okulları öğrencileri, Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden öğrenci numaraları ve şifreleri ile katılabilecektir. Online sınavlara internet erişimi olan telefon, tablet, laptop, masa üstü bilgisayar vb. araçlarla girilebilir.

AÖL KAYIT, KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

1.Dönem Sınav sonuçları açıklandığı zaman 2. Dönem Sınavları için kayıt işlemleri başlatılacaktır.

AÇIK LİSE 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Okullarının 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2. Dönem online sınavları da 25 Mart 2021 tarihinde başlayacaktır.

Online(çevrimiçi) sınavlara ait detaylı bilgiler ve Örnek sınav uygulamasına yönelik videolar önümüzdeki günlerde okulumuzun internet sitesinden paylaşılacaktır.