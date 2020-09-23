Apartmanın bodrumunda 21 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla Fethiye'de bir apartmanda çok sayıda yabacı uyruklunun kaldığı ihbarını değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süre binanın bulunduğu adresi takibe aldı.
Ekipler tarafından apartmana düzenlenen operasyonda binanın bodrum katında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afgan uyruklu 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Operasyonda organizatör oldukları iddiasıyla 2 kişi de gözaltına alındı. Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen göçmenler işlemlerinin arından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Sultangazi'de gelin konvoyuyla yolu kapatıp halay çektilerSultangazi'de, gelin konvoyundakiler araçlarını durdurup trafiğin yoğun seyrettiği yolu kapatarak halay çekti. Sürücülerin korna çalarak tepki gösterdiği yolda halay çekme anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis, gelin ve damadın da aralarında olduğu halay çekenleri tespit ederek, cezai işlem uyguladı.