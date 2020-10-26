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26.10.2020 - 15:13 | | İHA

Apartmanın zillerine basarak hırsızlık yapan 3 kadın tutuklandı!

İstanbul Tuzla’da apartman zillerine basarak içeri girip hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Apartmanın zillerine basarak hırsızlık yapan 3 kadın tutuklandı!

Tuzla Postane Mahallesinde bulunan bir sokak içerisinde 24 Ekim 2020 tarihinde 3 şüpheli şahsın hırsızlık amacıyla ikamet zillerine bastıkları yönünde ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, “evden hırsızlık” konusu ile ilgili yürüttüğü çalışmalar kapsamında bahse konu sokakta yapılan kontrollerde belirtilen eşkâle uyan 3 şahsı fark etti. Görevlileri görerek kaçmaya başlayan ve kaçarken etraflarına ellerindeki malzemeleri fırlatan şahıslar kısa süreli kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı.

Çevrede yapılan incelemelerde, 2 adet altın yüzük, 2 adet altın bilezik, 1 adet taş işlemeli kolye ucu, 1 adet altın renkli saat, 2 çeyrek altın çerçevesi, 1 bileklik, 1 küpe, 6 cam bardak, 6 tabaklık, 2 adet cam süs eşyası ile bardak ve tabak takımı ele geçirildi.

Yapılan araştırmalarda yakalanan şüphelilerden Zekiye O. isimli şahsın “Hırsızlık” suçundan 77 kaydının bulunduğu ve 16 “Evden Hırsızlık” suçunun faili olarak arandığı, Gökçe U. isimli şahsın “Evden Hırsızlık” suçundan 1 kaydının yer aldığı tespit edildi. Şüphelilerden Yeter U. isimli şahsın ise “Hırsızlık” suçundan 1 aranma kaydı ile 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs geçtiğimiz gün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konuya ilişkin soruşturma sürüyor.

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