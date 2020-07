API Nedir, Ne İşe Yarar? Yazılımda Ne İçin API Kullanılır?

API (Application Programming Interface) Nedir?



API (Application Programming Interface) yani Uygulama Programlama Arayüzü, bir uygulamanın/servisin/platformun (Örn. Youtube, MailChimp, Facebook, Google, WordPress, DigitalOcean, Grav, Nginx, Ubuntu, Android, …) sahip olduğu yeteneklerin dışarıdan izin verilen sınırlandırmalar dahilinde kullanılabilmesini sağlayan bir arayüzdür.

Bu kullanım sürecinde uygulamanın kendisine ihtiyaç duymadan sunulan özellikleri, fonksiyonları, içerikleri edinebilir ve/ya gönderim yapabilirsiniz. Elbette -çoğunlukla- erişimler belirli sınırlandırmalara sahiptir ve loglanırlar. Ayrıca, gerçekleştirmek istediğiniz işlemler için erişim sağlamak istediğiniz uygulama tarafından size özel sunulan erişim bilgilerini kullanmanız gerekir.



API Ne Amaçla Kullanılır?



Birkaç örnek senaryo üzerinden açıklayayım. Örneğimizde bir Google My Business hesabınız olduğunu varsayalım. Daha önceden bu servisi kullandıysanız bilirsiniz ki her eklenen şube için ayrı işlemler yürütülmektedir. Ancak bir banka olduğunuzu ve fiziksel şubeleriniz, adres geçerlilikleri, çalışan etkileşimleri ve benzeri konularla ilgili geri bildirimleri Google My Business üzerinden takip ettiğinizi ve yönettiğinizi düşünün. Binlerce şubeyi hızlı ve etkili bir şekilde nasıl kontrol edebilirsiniz? Peki, müşterilerinize brand name aramaları yaptıklarında çıkan Business Sidebar alanında tüm şubeleriniz için aynı post görüntülenmesini isterseniz? İşte tam bu noktada API kullanımının avantajlarını görmektesiniz. Size sunulan API aracılığıyla her şube için ayrı ayrı yapacağınız bu işlemleri Google My Business API ile tek seferde ve birkaç tıkla halledebilirsiniz.

API



Bir diğer örnek olarak da AdWords Uygulama Programlama Arayüzü (API) gösterilebilir. Adwords API üzerinden ihtiyaçlarınıza uygun şekilde hazırladığınız uygulamanız otomatik olarak anahtar kelimeler, reklam metinleri, açılış sayfaları ve özel raporlar oluşturabilir.

Örnekler elbette çoğaltılabilir. Önemli olan istemci tarafında geliştirilen uygulamanın özelleştirilmiş yeteneklere sahip olması ve bu yetenekleri API erişimleriyle sağlaması. Böylelikle, aynı amaca yönelik bir yada daha fazla uygulama API’si ile tümleşik çözümler üretmek mümkün olabilmektedir.