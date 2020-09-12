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12.09.2020 - 13:31 | | DHA

Arabanın içinde ölümcül oyun! Arkadaş katili oldu

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde hareket halindeki otomobilin arka koltuğunda oturan Ahmet Ş.'nin elindeki tabanca ateş alınca ön koltukta oturan arkadaşı Kava Saydam'ın ölümüne neden oldu.

Arabanın içinde ölümcül oyun! Arkadaş katili oldu

Olay, gece yarısı Marmara Ereğlisi ilçesinde meydana geldi. Bir eğlence mekanında eğlenen 4 arkadaş Kayhan B. yönetimindeki 34 AGK 94 plakalı otomobille yaşadıkları Sakarya'ya dönmek için yola çıktı.

Seyahat sırasında arka koltukta oturan Ahmet Ş. (23), yanındaki tabancayı çıkarıp oynamaya başladı. Bu sırada tabanca ateş aldı, çıkan mermi ön koltukta oturan Kava Saydam'ın (20) sırtına isabet etti. Ağır yaralanan Saydam, arkadaşları tarafından aynı araçla Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak Saydam, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

​Olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan Ahmet Ş.'nin ilk ifadesinde, tabancanın kazara ateş aldığını söylediği belirtildi. Araçtaki diğer 2 kişinin de ifadesine başvuran jandarma, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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