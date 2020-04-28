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28.04.2020 - 19:01 | | DHA

Arabasıyla güvercinleri ezen cani yakalandı

Fatih, Eminönü Meydanı'nda sabah saatlerinde aracıyla çok sayıda güvercini ezen sürücü gözaltına alındı.

Arabasıyla güvercinleri ezen cani yakalandı

 Olay, sabah saatlerinde Eminönü Meydanı'nda yaşandı. Meydanda araç kullanan bir kişi, bir anda direksiyonunu güvercinlerin üzerine kırdı. Hızını kesmeyen sürücü, yem yiyen onlarca güvercini ezdi. Olayın ardından bölgeden ayrılan sürücü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Sirkeci Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. "Kamu malına zarar vermek" suçlamasıyla gözaltına alınarak polis merkezine götürülen kişinin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. 


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