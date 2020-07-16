Arabesk rap’in karanlık yüzü

Arabesk rap türünde 25 şarkı ile kliplerinin şiddet, uyuşturucu, çetecilik, güç gösterisi ve sigaraya özendirdiği rakamlar üzerinden ortaya konuldu. Karabük Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Adem Sağır’ın yaptığı “Yeni Bir Ergen Kültürü Olarak Arabesk Rapin Kimlik Dışa Vurumları” başlıklı araştırmada, kliplerdeki silah görüntülerinin çocuk ve gençleri şiddete yönlendirdiği belirtildi. Youtube ve internet üzerinden milyonlarca kez izlenen 25 klibin incelenmesi sonucunda, klip süreleri boyunca 125 kez bıçak, 55 kez silah, 92 kez sopa ve 221 kez sigara kullanıldığı tespit edildi. Silahlı görüntülerde 21 kez gözdağı, 15 kez kendini koruma, 55 kez güç gösterisi ve 37 kez çete görüntüsü verildiği belirlendi. Araştırma kapsamında bazı şarkıcıların şarkı ve kliplerinde uyuşturucuya özendirici içeriklere yer verdiği belirtildi.



Silah gösterme



H.M., E. A.S. gibi arabesk rapçilerin şarkı ve kliplerinde gençlere kötü örnek olduğu vurgulanırken şu ifadelere yer verildi: “H. internette uyuşturucu kullanımını özendiren paylaşımlarda bulundukları, uyuşturucunun kullanım metotlarını anlattıkları ve bununla ilgili düzenek tarif ettikleri gerekçesiyle 2017 yılında gözaltına alınanlar arasında yer alan isimlerden birisidir. Şarkı sözlerini bolca madde bağımlılığının ve suçun dışavurumu olarak betimlemek mümkündür. E.’nin 2018’de tutuklanma gerekçesi, uyuşturucu kullanımının özendirilmesi olarak kayıtlara düşmüştür. Röportajlarında şarkıların hayatını yansıttığını aktarmaktadır. A.S. şarkılarının çoğunda ölüm temasını işlemektedir. Şiddetin ve saldırganlığın en üst seviyede olduğu bu şarkılarda kalp masajının bolca yapıldığı, bıçakla oynamaların favori olduğu, kafaya dayanan silahlarla ölüm temasının yoğun işlendiği ve madde kullanımının da üst sınırlarda olduğu görülmektedir.”



‘Çete imajı seçiliyor’



Doç. Dr. Adem Sağır’ın çalışmasında şöyle denildi: “Arabesk rap şiddetin yanı sıra madde kullanımının sıradanlaştırılmasında ve suçun yumuşatılmasında kullanılmaktadır. Arabesk rap kliplerinde çete imajı tercih edilmektedir. Kafa kesen, adam öldüren, cinsellikte tavan yapan, küfreden, esrar kafası yaşadığını söyleyen ve hapse giren çocuklardan bahsedilmektedir.”



Fenomen olma isteği



Doç. Dr. Adem Sağır’ın çalışmasında şu ifadelere yer verildi: “Arabesk rap Türkiye’de göçmenlerin yaşadığı her şehirde geniş bir alana yayılmıştır. Arabesk rap’in dinleyicilerini ya da icracılarını ‘kıro’ veya ‘apaçi’ diyerek yok saymak, o gerçekliği ortadan kaldırmamaktadır. Uyuşturucu yaşının gittikçe düştüğü ve kullanıcı sayısının arttığı bir hayatta arabesk rap’in uyuşturucu kullanımıyla ilişkisinin olmadığını iddia etmek gerçekçi değil. Çocuk kullanıcılar kendilerine amatör videolar çekmekte, kimi zaman kendi yazdıkları, kimi zaman da mevcut rap şarkılarını seslendirmektedirler. Sosyal medyanın herkese eşit düzeyde şöhret olma imkanı sunuyor olması, herkeste bir fenomen olma isteği doğurmaktadır. Kısa yoldan para kazanma ve zengin olma isteği rap’in kullanımıyla basit yoldan denenmek istenmektedir.”