18.06.2020 - 10:30 |
Araç muayeneleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
Araç muayneleri ne zaman başlayacak sorusu araçlarının muayenesi tamamlanan ve belirli süredir muayenesiz olarak aracına binen vatandaşlar tarafındna araştırma konusu olmaya devam ediyor. Türkiye'de araçlarının periyodik kontrollerininin ve yapıldığı kurum olan TÜVTÜRK'te araç muayeneleri yeniden ne zaman başlayacak sorusu araç sahibi olan vatandaşlar tarafından araştırma konusu oldu. Peki süreç yeniden ne zaman başlayacak?
Araç muayeneleri ne zaman başlayacak sorusu binlerce araö sahibi tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Corona virüs tedbirleri kapsamında uzun bir süredir muayene istasyonu olan TÜVTÜRK'te hizmet verilemiyor. Aracına muayene yaptırmak isteyen vatandaşlar TÜVTÜRK muayane istasyonlarının ne zaman açılacağını merak içerisinde araştırmayı sürdürüyor. Peki TÜVTÜRK muayene istasyonları ne zaman çalışmaya başlayacak?
ARAÇ MUAYENELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Resmi Gazete'de yayımlanan Araç Muayene istasyonları 3 Nisan tarihinde durdurulmuştu. 3 Nisan tarihinden itibaren üç ay süre ile gerçekleştirilemeyecek olan muayene işlemleri 3 Temmuz tarihinden 45 gün süre içerisinde gerçekleştirilebilecek.
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