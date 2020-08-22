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22.08.2020 - 18:59 | | İHA

Araca vurmamak için manevra yaptı, denize uçtu!

Trabzon'un Arsin ilçesinde denize uçan hafriyat kamyonu yoldan geçenlerin ilgisini çekerken, kayalıkların üzerindeki kamyonu bulunduğu yerden çıkarmak için uzun uğraş verildi.

Araca vurmamak için manevra yaptı, denize uçtu!

Kaza, ilçenin Yeşilyalı Falkoz mevkinde Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Rize'den Trabzon yönüne giden şoförü belirlenemeyen 06 ST 8627 plakalı hafriyat kamyonu, kırmızı ışıkta önünde duran araca vurmamak için sağa manevra yaparak önce kaldırıma çıktı, ardından denize uçtu.

Araca vurmamak için manevra yaptı, denize uçtu




Kazayı şoför hafif sıyrıklarla atlatırken, denize düşen kamyonun, çekilmesi için bölgeye çekici çağrıldı. Çekici kamyonu uzun süre bulunduğu yerde çıkarmak için yoğun çaba sarf ederken, uzun uğraşlar sonucu kamyon bulunduğu yerden çıkartıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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