Baraj gÃ¶lÃ¼nÃ¼n tamamÄ±nda sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalara, Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi (AFAD) BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan 8 personel, 14 dalgÄ±Ã§ ve 11 su Ã¼stÃ¼ kurtarma personeli, Deniz kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±â€™ndan 5 kiÅŸi, Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ su altÄ± arama kurtarma biriminden 4 ve Jandarma Ã–zel AsayiÅŸ KomutanlÄ±ÄŸÄ±â€™ndan (JÃ–AK) 3 personel katÄ±lÄ±yor. 58 gÃ¼n sonra yeniden baÅŸlatÄ±lan arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda, Van GÃ¶lÃ¼â€™nde 61 gÃ¶Ã§menin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi tekne faciasÄ±nda kullanÄ±lan bir taramalÄ± ROW cihazÄ±, 8 bot, 3 su altÄ± arama robotu kullanÄ±lÄ±yor.