20.11.2020 - 22:26 | | AA
Aranan 46 şüpheli Antalya'da yakalandı
Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 46 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğinden 80 personelin katılımıyla kent merkezi ve ilçelerinde değişik suçlardan aranan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, çeşitli mahkemelerce hakkında arama kararı bulunan 46 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.