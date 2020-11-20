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20.11.2020 - 22:26 | | AA

Aranan 46 şüpheli Antalya'da yakalandı

Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 46 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Aranan 46 şüpheli Antalya'da yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğinden 80 personelin katılımıyla kent merkezi ve ilçelerinde değişik suçlardan aranan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, çeşitli mahkemelerce hakkında arama kararı bulunan 46 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

D-100 karayolunda sığırcık ölümleriSakarya'nın Hendek ilçesinde, 50 civarında sığırcık kuşu D- 100 karayolunda ölü ve yaralı bulundu. Hendek'te kuşları kurtarmak için kendisini yola atan Kenan Esenboğa o anlattı anlattı.
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