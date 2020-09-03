Aras Kargo Takip (Kargom Nerede) Sorgulama İşlemleri Nasıl Yapılır? Takip No İle Gönderi Sorgulama Yöntemi

Günümüzde taşımacılık sektörü gelişmesi ile birlikte kargo şirketlerine olan talep de artmaya başlamıştır. Aras Kargo günümüzde taşımacılık sektöründe ülkemizde tüm il ve ilçelere kargo taşıması hizmeti sunmaktadır. Bu anlamda verdiğiniz kargoların veya size gönderilen kargoların internet üzerinden sorgulanması yapılabilmektedir.

Aras Kargo Takip (kargom nerede) Sorgulama İşlemleri Nasıl Yapılır?

Günümüzde taşımacılık sektörü gelişmesi ile birlikte kargo şirketlerine olan talep de artmaya başlamıştır. Aras Kargo günümüzde taşımacılık sektöründe ülkemizde tüm il ve ilçelere kargo taşıması hizmeti sunmaktadır. Bu anlamda verdiğiniz kargoların veya size gönderilen kargoların internet üzerinden sorgulanması yapılabilmektedir.

Aras Kargo Takip (kargom nerede) Sorgulama İşlemleri Nasıl Yapılır?

Aras Kargo ile oluşturulan gönderilerde kargo firması müşterilerine SMS yolu ile gönderi numarası göndermektedir. Bu numara müşteriler için çok önemlidir. Kargoların gönderimi sırasında bilgi alınması için bu takip numarası kullanılır. Gönderi takip numarası ile kargoların sorgulanması birçok farklı yöntem bulunmaktadır.

Kargo sorgulama yöntemlerinden birisi telefon ile sorgulama yöntemidir. Genellikle internet kullanmayan kişilerin güvenlikle başvuracağı bir yöntemdir. Bunun için Aras Kargo çağrı merkezi üzerinden müşteri temsilcilerinden kargolarınızın bilgilerini öğrenebilirsiniz.

Bunun dışında mobil uygulama yöntemi ile Windows, IOS ve Android işlemci cihazlar üzerinden uygulamalar indirilebilir. Ücretsiz olarak indirdiğiniz uygulamada kargo hakkında detaylı sorgulama yapılırken, aynı zamanda sizlere en yakın şubeyi de öğrenebilirsiniz.

Takip No İle Gönderi Sorgulama Yöntemi

Siparişlerinizi oluşturduğunuz kargolarınızın güncel durumlarını öğrenmenin en kolay ve pratik yolu da takip numarası ile internetten sorgulama işlemidir. Bun için herhangi bir üyelik gerekmemektedir. Aras Kargo internet sitesinden kolaylıkla takip numarası ile kargolarınızın güncel durumunu öğrenebilirsiniz.

Bunun için yapılması gereken il şey Aras Kargo firmasının internet adresine girmektir. İnternet adresinde karşınıza çıkacak ekranda kargo sorgulama işlemleri yapılır. Kargonuzun takip numarası ilgili boşluğa girilmelidir. Daha sonra sorgula sekmesine tıklamanız yeterlidir. Böylece kargolarınızın tüm bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Eğer bir firma olarak sipariş oluşturduysanız gönderi kodu e-ticaret alanına girilmelidir. Ayrıca gönderi kodu dışında şirket bilgilerinin de bilinmesi gerekmektedir. Tüm bu bilgilerin girilmesi ile firmaların kargo bilgilerine de ulaşmak mümkün olacaktır.