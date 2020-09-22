Ardahan'a kar gibi dolu yaÄŸdÄ±

Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n mevsim normallerinin altÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ Ardahanâ€™da yÃ¼ksek kesimlerine ve Damal ilÃ§esine fÄ±ndÄ±k bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde dolu yaÄŸdÄ±.
Merkeze baÄŸlÄ± Ã‡ataldere kÃ¶yÃ¼nÃ¼n deniz seviyesinden 2800 metre yÃ¼kseklikteki yaylalarÄ±na yaÄŸan dolu, bir anda her yeri beyaza bÃ¼rÃ¼dÃ¼. Damal ilÃ§esinde de etkili olan dolu etrafÄ± beyaz Ã¶rtÃ¼yle kapladÄ±.
VatandaÅŸlar, hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n oldukÃ§a dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, kar gibi dolu yaÄŸdÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼nce Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Görüntüler ortaya çÄ±ktÄ±! Otobüs ÅŸoförü yolcuyu bÄ±çaklamÄ±ÅŸtÄ±!Bursa'da halk otobüsü ÅŸoförü Ä°zzet Ç. (42), araca maskesiz bindiÄŸi için tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± yolcu SavaÅŸ B.â€™yi (30) bÄ±çakladÄ±. Yaralanan SavaÅŸ B. ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±lÄ±rken, Ä°zzet Ç. polis ekiplerince gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Öte yandan Ä°zzet Ç.'nin, SavaÅŸ B. ile tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve bÄ±çakla saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± anlarÄ±n araç kamerasÄ±na yansÄ±yan görüntüleri ortaya çÄ±ktÄ±.