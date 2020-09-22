Ardahan'a kar gibi dolu yaÄŸdÄ±

Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n mevsim normallerinin altÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ Ardahanâ€™da yÃ¼ksek kesimlerine ve Damal ilÃ§esine fÄ±ndÄ±k bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde dolu yaÄŸdÄ±.

Merkeze baÄŸlÄ± Ã‡ataldere kÃ¶yÃ¼nÃ¼n deniz seviyesinden 2800 metre yÃ¼kseklikteki yaylalarÄ±na yaÄŸan dolu, bir anda her yeri beyaza bÃ¼rÃ¼dÃ¼. Damal ilÃ§esinde de etkili olan dolu etrafÄ± beyaz Ã¶rtÃ¼yle kapladÄ±.

VatandaÅŸlar, hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n oldukÃ§a dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, kar gibi dolu yaÄŸdÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼nce Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.