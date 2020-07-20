Arefe günü resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 2020 Kurban Bayramı tatili kaç gün, ne kadar?

Ramazan Bayramı'ndan sonra idrak edilecek Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Kurban Bayramı için geri sayılırken "arefe günü resmi tatil mi?" sorusunun cevabı büyük bir merakla araştırılıyor. İşte 2020 Kurban Bayramı ve arefe günü tatili ile ilgili detaylar...

KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ NE ZAMAN 2020?

30 Temmuz Perşembe günü Kurban Bayramı arefe günü olacak.

2020 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

31 Temmuz Cuma-Kurban Bayramı 1.Gün

1 Ağustos Cumartesi-Kurban Bayramı 2.Gün

2 Ağustos Pazar-Kurban Bayramı 3.Gün

3 Ağustos Pazartesi-Kurban Bayramı 4.Gün

AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ VE KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı resmi tatili ile ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı. Ancak 30 Temmuz arefe günün resmi tatil olması bekleniyor.