20.07.2020 - 11:03 |
Arefe günü resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 2020 Kurban Bayramı tatili kaç gün, ne kadar?
Kurban Bayramı'na kısa bir süre kaldı. Bayrama az zaman kala vatandaşların gündeminde arefe gününün tatil olup olmayacağı ve hangi günde denk geldiği yer alıyor. Temmuz ayının sonunda başlayacak Kurban Bayramı ve arefe günü ile ilgili detaylar haberde yer alıyor...
Ramazan Bayramı'ndan sonra idrak edilecek Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Kurban Bayramı için geri sayılırken "arefe günü resmi tatil mi?" sorusunun cevabı büyük bir merakla araştırılıyor. İşte 2020 Kurban Bayramı ve arefe günü tatili ile ilgili detaylar...
KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ NE ZAMAN 2020?
30 Temmuz Perşembe günü Kurban Bayramı arefe günü olacak.
2020 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
31 Temmuz Cuma-Kurban Bayramı 1.Gün
1 Ağustos Cumartesi-Kurban Bayramı 2.Gün
2 Ağustos Pazar-Kurban Bayramı 3.Gün
3 Ağustos Pazartesi-Kurban Bayramı 4.Gün
AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ VE KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Kurban Bayramı resmi tatili ile ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı. Ancak 30 Temmuz arefe günün resmi tatil olması bekleniyor.
MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümüne özel videoMilli Savunma Bakanlığınca (MSB) Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümü dolayısıyla yayımlanan videoda Türk askerinin Ada'da Kıbrıs Türklerinin özgürlüğünün, bağımsızlığının ve huzurunun teminatı olduğu bildirildi.