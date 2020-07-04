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04.07.2020 - 10:42 | | DHA

Arıtma tesisi inşaatında göçük: 1 işçi öldü

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde, yapımı süren arıtma tesisi inşaatında göçük meydana geldi. Göçükte toprak altında kalan Mehmet Çetin, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede, hayatını kaybetti.

Arıtma tesisi inşaatında göçük: 1 işçi öldü

Ergene Organize Sanayi Bölgesi'ndeki arıtma tesisi inşaatının tünel kazma ve boru döşeme çalışmaları sırasında dün akşam saatlerinde göçük meydana geldi. Göçükte toprak altında kalan 4 işçiden 3'ü, kendi imkanları ile çıktı. Toprak altındaki Mehmet Çetin’i kurtarmak için bölgeye ekipler sevk edildi. İş makinelerinin de kullanıldığı çalışmayla kurtarılan Çetin, Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Çetin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı'nın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Bilim Kurulu üyesi koronavirüsün yazın belirtilerinin farklılaşabileceğini söylediSağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Koronavirüsün birçok etkisi var. Yaz ayında bulantı, kusma ve ishal en çok görülen belirtiler oldu" dedi.
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