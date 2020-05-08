Arka Sokaklar 551. yeni bölüm fragmanı! Büyük operasyon...

Cuma akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Arka Sokaklar yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de kanal D'de...Peki Arka Sokaklar 551. yeni bölümde neler olacak?

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Covid-19 sebebiyle ekibimizde sıkı önlemler alır. Emniyete girişte her giren kişinin özel kostümlü polis memuru tarafından ateşi mutlaka ölçülerek içeriye alınmaktadır. Herkeste mutlaka maskesini takmaktadır. Hakan gizli görev gereği kamyonetle orman yolunda ilerler. Yolun sonunda kendisini bekleyen aracın yanında durur.

Azim’in hesabına çalışan adamlar, Hakan’ın kamyonuna malları yükler. Hakan hesapta olmayan bu durum karşısında şaşkındır. Ancak verilen adrese doğru yola koyulur. Azim terör örgütüne silah hazırlığındayken, adamı İlhan’la beraber, Kadri de gelmiştir. Kadri bundan sonra Azim’le işbirliği halinde çalışacaktır. Ancak Azim bir iş adamının kızını kaçırmıştır. Kadri kendisini bu durumun ortasında bulduğu için hoşnutsuzdur.

ARKA SOKAKLAR FRAGMAN