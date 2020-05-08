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08.05.2020 - 13:26 |

Arka Sokaklar 551. yeni bölüm fragmanı! Büyük operasyon...

Arka Sokaklar 551. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Arka Sokaklar yeni bölümünde Figen ve kız kardeşi Sinem İbrahim’in tuzağına düşmüştür. İşte Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı...

Arka Sokaklar 551. yeni bölüm fragmanı! Büyük operasyon...

Cuma akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Arka Sokaklar yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de kanal D'de...Peki Arka Sokaklar 551. yeni bölümde neler olacak?

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Covid-19 sebebiyle ekibimizde sıkı önlemler alır. Emniyete girişte her giren kişinin özel kostümlü polis memuru tarafından ateşi mutlaka ölçülerek içeriye alınmaktadır. Herkeste mutlaka maskesini takmaktadır. Hakan gizli görev gereği kamyonetle orman yolunda ilerler. Yolun sonunda kendisini bekleyen aracın yanında durur.

Azim’in hesabına çalışan adamlar, Hakan’ın kamyonuna malları yükler. Hakan hesapta olmayan bu durum karşısında şaşkındır. Ancak verilen adrese doğru yola koyulur. Azim terör örgütüne silah hazırlığındayken, adamı İlhan’la beraber, Kadri de gelmiştir. Kadri bundan sonra Azim’le işbirliği halinde çalışacaktır. Ancak Azim bir iş adamının kızını kaçırmıştır. Kadri kendisini bu durumun ortasında bulduğu için hoşnutsuzdur.

ARKA SOKAKLAR FRAGMAN

Rus Kızıl Ordu Korosu'ndan Türkiye'ye pandemide Mehter Marşlı moral desteğiRus Kızıl Ordu Korosu üyeleri, Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine moral desteği sağlamak için Mehter Marşı'nı seslendirdikleri video hazırladı.
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