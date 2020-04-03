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03.04.2020 - 13:40 |

Arka Sokaklar'ın bugün yeni bölümü var mı? 3 Nisan Kanal D yayın akışı! Arka Sokaklar bu akşam var mı?

Arka Sokaklar cuma akşamları izleyicilerle buluşuyor. Oyuncu kadrosunda birçok ismin yer aldığı dizi Kanal D ekranların yayınlanıyor. Arka Sokaklar'ın 547.bölümü 20 Mart tarihinde izleyicilerle buluştu. İzleyiciler ise bu hafta yeni bölümü olup olmadığını araştırıyor. Peki Arka Sokaklar'ın bugün yeni bölümü var mı?

Arka Sokaklar'ın bugün yeni bölümü var mı? 3 Nisan Kanal D yayın akışı! Arka Sokaklar bu akşam var mı?

Arka Sokaklar dizisinin geçen hafta yeni bölümü yayınlanmadı. Yıllardır ekranlara gelen dizinin yeni bölümü büyük bir heyecanla bekleniyor. Geçen hafta Arka Sokaklar'ın tekrar bölümü yayınlanmasından sonra bu hafta neler olacağı ise merak ediliyor. Peki Arka Sokalar'ın bugün yeni bölümü var mı?

ARKA SOKAKLAR'IN BU AKŞAM YENİ BÖLÜMÜ VAR MI?

3 Nisan Kanal D yayın akışında Arka Sokaklar dizisinin 548.yeni bölümü yer aldı. Bu hafta Arka Sokaklar yeni bölümüyle izleyicilerle buluşacak.

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Buket Aydın'la Kanal D Haber - Canlı
20.00 Arka Sokaklar - Yeni Bölüm
00.15 Dudullu Postası-Tekrar

ARKA SOKAKLAR 548.BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Kadri, kendisini kandırdığını anlayan Narkotik Şube Müdürü Aslı'nın ölüm emrini veriyor! Ekip ise, emrindeki Hasan'ın ölümünden sorumlu olduğundan şüphelendikleri Aslı'yı tutukluyor. Sorgusu için emniyete götürüldüğü sırada Aslı ile birlikte ekip üyeleri Kadri'nin keskin nişancı ve uzun namlulu silahlı adamlarının hedefine giriyor. Kadri, emri veriyor ve adamlar ekip ile birlikte ölüm emri verilen Aslı'yı yaylım ateşine tutuyor. Bu sırada Aslı ile yakınlığını anlamaya çalışan Mesut, Nedim'i sıkıştırıyor. Aslı'nın bulaştığı kirli işleri ve kendisinin de ne kadar içinde olduğunu öğrenmeye çalışıyor; fakat, Nedim'in ağzından bir türlü bilgi alamıyor.

En acı corona haberi!Kocaeli’de, corona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Betül Aydın'ın (39) tedavisi sırasında erken doğumla dünyaya gelen bebeği de yaşam mücadelesini kaybetti. Eşini ve bebeğini kaybeden ve kendisi de hastalık sonrası tedavisini evinde sürdüren acılı baba Recep Aydın, "Eşim için cenaze namazı olmadı. Helallik alınmadı. Hakkınızı helal edin" dedi.
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