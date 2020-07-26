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26.07.2020 - 13:36 | | DHA

Arkadaşları ellerini arkadan bağlayarak gasp etti

Sultangazi'de, arkadaşları olan 3 kişi tarafından elleri arkadan bağlanarak, bir miktar parası ve cep telefonu gasp edildiği iddia edilen Pakistan uyruklu kişi, evin açık olan penceresinden yardım isteyince çilingir çağrılarak kurtarıldı.

Arkadaşları ellerini arkadan bağlayarak gasp etti

Olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Elleri arkadan bağlı kişi, 139 Sokak'taki binanın giriş katındaki evin açık olan penceresinden bağırarak yardım istedi. Bağırma seslerini duyan mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, evde bir kişinin ellerinin arkadan bağlı olduğunu gördü. Polise, 3 kişi tarafından gasp edildiğini söyleyen kişi, parasının ve cep telefonun gasp edildiğini söyledi.

Pakistan uyruklu olduğu öğrenilen kişinin, açık olan pencereden vatandaşların yardımıyla arkadan bağlı olan elleri çözüldü. Evin anahtarının kaçan kişiler tarafından alındığını öğrenen polis, kapıyı açamayınca olay yerine çilingir çağırdı. Çilingir yardımıyla açılan kapı sonrasında Pakistan uyruklu kişi, ifadesi alınmak polis merkezine götürüldü. 

KAPIYI KENDİSİ AÇMIŞ 

Polis merkezinde olayla ilgili bilgi veren Pakistanlı kişi, evde olduğu sırada 3 arkadaşının yanına geldiğini, kısa bir sohbetten sonra cep telefonu ve parasını istediklerini söyledi. Arkadaşlarına direndiğini, aralarında bir arbede yaşandığını, arkadaşları tarafından ellerinin arkadan bağlandığını, cep telefonu ve parasının gasp edildiğini, ardından 3 kişinin kapıyı üzerine kilitledikten sonra kaçtıklarını ifade etti.

    Azerbaycan'ın Tovuz'daki mevzileri görüntülendi!Ermenistan’ın Azerbaycan’ın sınır kenti Tovuz’a geçen hafta yaptığı saldırının ardından gözler bölgeye çevrildi. Azerbaycan Ordusunun Tovuz sınır hattındaki mevzilerini görüntüleyen Demirören Haber Ajansı’na (DHA) konuşan Kara Kuvvetleri Albayı Abdullah Gurbani, “Ermeniler, Azerbaycan-Ermenistan sınırında yeni cephe açmak ve Karabağ münakaşasında dünyayı kendilerine inandırmak amacıyla buraya saldırdılar. Ama bilmiyorlar ki onların karşısında günden güne güçlenen Azerbaycan askeri, Azerbaycan Ordusu var” dedi.
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