MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Arnavutköy'de, Çin pazarında çalışan kişi için önlem!
ABONE OL
02.02.2020 - 09:02 | | DHA

Arnavutköy'de, Çin pazarında çalışan kişi için önlem!

İstanbul Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne gece saatlerinde gelen bir kişi halsizlik ve ateş şikayetiyle başvurdu. Bir süre hastanede müşahede altında tutulan kişi, özel kıyafetli sağlık personelinin bulunduğu ambulans ile başka hastaneye sevk edildi. Hastaneye başvuran kişinin Rusya'da Çin mallarının satıldığı pazarda çalıştığı öğrenildi.

Arnavutköy'de, Çin pazarında çalışan kişi için önlem!

Edinilen bilgiye göre M. K. isimli Türk gece saatlerinde halsizlik ve ateş şikayetiyle Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanedeki doktorlar ise hastanın şikayeti üzerine gerekli tahlilleri yaptı. Bir süre hastanede müşahede altında tutulan M.K. özel kıyafetli sağlık personelinin bulunduğu ambulans ile başka hastaneye sevk edildi.

Bu sırada hastanede ki görevli personellerin de maske taktıkları görüldü. Hastaneye başvuran M. K.'nin Rusya'da Çin mallarının satıldığı pazarda çalıştığı öğrenildi.

 

 

Antalya'da sıcak havayı fırsat bilenler sahillere akın ettiAntalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler denizde yüzüp, sahilde güneşlendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İlk cemre ne zaman düşecek? Cemre tarihleri hangi gün...

İlk cemre ne zaman düşecek? Cemre tarihleri hangi gün...

1545 lira taksitle sıfır otomobil!

1545 lira taksitle sıfır otomobil!

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Sakın ödemeyin...

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Sakın ödemeyin...

Balık tezgahlarında fiyatlar

Balık tezgahlarında fiyatlar

Sıradaki Haber