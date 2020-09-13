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13.09.2020 - 09:50 | | DHA

Arnavutköy'de silahlı saldırı

Arnavutköy'de bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda kapı önünde oturan bir kişi yerden seken kurşunlar nedeniyle ayağından yaralandı.

Arnavutköy'de silahlı saldırı

Olay, Arnavutköy Anadolu Mahallesi Mücevher Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Mücevher Sokak'ta bulunan bir telefon bayiine sokaktan geçen bir otomobilden ateş açıldı. Otomobilden ateş açan şüpheli yada şüpheliler daha sonra olay yerinden araçla kaçtılar.

8-10 el ateş açılan iş yerinin kapısında tesadüfen oturan M.İ seken kurşunların hedefi oldu. Ayağından yaralanan M.İ, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis olayın gerçekleştiği sokağı güvenlik çemberine aldı. Polisin olayla ilgili araştırması devam ediyor.

 

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