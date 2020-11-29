Sosyal medyasında siber şiddete karşı bir ateş böceği yakarak kampanyaya destek veren ünlü manken günümüzde herkesin siber şiddete maruz kaldığını söyledi.

Kurallar belirlenmeli

Sosyal medyada bazı kişilerin ‘istediğimiz yazarız nasıl olsa ekranın diğer tarafında görünmez’ düşüncesiyle hareket ettiğini dile getiren Şahin, “Maalesef günümüzde herkes bir şekilde siber şiddete maruz kalıyor. İnsanların kalpleri kırılıyor, duyguları inciniyor ve daha bir çok şey yaşanabiliyor. Oysa birilerine bir şey yazarken kendilerini karşı tarafın yerine koymalılar. Kendilerine yazılsa neler hissedecekler diye düşünmeleri gerekiyor” dedi. Bir çok insanın bunu yapmadığının altını çizen Şahin sözlerini şöyle sürdürdü; “Hepimiz biliyoruz ki, o an yazan kişi belki de hayatında olup bitenin acısını, hırsını, sinirini o anda karşı taraftan çıkarıyor. Hani bir söz vardır; ‘Söyleyeceklerini önce dilinin bir filtresinden, süzgecinden geçir’ diye. Aklından geçenler o süzgece takılıyorsa o anda o sözü söylemekten ve yazmaktan vazgeçmek gerekiyor. Bir başka deyişle söyleyecek güzel bir şeylerimiz yoksa hiç bir şey söylememek daha iyidir.”

Ünlü isimlerin siber şiddete ‘alıştığını’ ifade eden Şahin, “Shov dünyasında ‘derimiz çelikleşiyor’ diye bir deyim vardı. O kadar görünümümüz ile eleştiriliyoruz ki artık çelikleşiyoruz. Ama bu işlerle hiç işi olmayan insanlara da yapılan acımasız yorumları gördüğümde ‘artık bunun bir kuralı olmalı’ diye düşünüyorum. Siber şiddetle ilgili mutlaka yaptırımlar ve kurallar olmalı. Sosyal medya artık hayatımızın vazgeçilmezi. Bu yüzden TV ve radyolarda geçerli olan kurallar burada da uygulanmalı. RTÜK’ün sık sık dile getirdiği ‘sosyal medyada uygulamalara geçeceğiz’ düşüncesine kesinlikle katılıyorum. Bir an önce yasal düzenlemelerin yapılması gerekiyor” diye konuştu.