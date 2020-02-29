Artık Gün, Google tarafından doodle oldu! Artık Yıl ne demek, nasıl hesaplanır?

Artık Gün nedir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü arama motoru Google, özel günler ve kişiler için hazırladığı doodle tasarımları ile adından söz ettiriyor. Son olarak dört yılda bir denk gelen Artık Gün, Google tarafından hazırlanan özel doodle ile ana sayfasına taşındı. Artık Gün nedir, Artık Yıl nedir sorusuna yanıt arayan vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Peki Artık Gün ve Artık Yıl nedir, nasıl hesaplanır?

ARTIK YIL VE ARTIK GÜN NEDİR?

Artık yıl, Miladî takvimde (Gregoryen takvim) 365 yerine 366 günü olan yıl. Bu fazladan gün (artık gün), normalde 28 gün olan şubat ayına 29 Şubat'ın eklenmesi ile elde edilir. Dört yılda bir yapılan bu uygulamanın nedeni Dünya'nın Güneş çevresinde dönme süresinin (astronomik yıl), Güneş'in aynı meridyenden iki kez geçişi arasındaki ortalama zamanın (gün) tam katı olmamasıdır. Bir astronomik yıl yaklaşık olarak 365,242 gün olmasına rağmen normal bir takvim yılı 365 gündür.(Bakıniz Sothik dönem)

Artık yıl uygulaması ilk olarak MS 46 yılında, Jülyen Takvimi'nde uygulanmıştır.

Artık yılların belirlenmesi

Genel bir kural olarak, artık yıllar 4 rakamının katı olan yıllardır:

1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024, 2028, 2032, 2036 vb.

Ancak bu kuralın iki istisnası vardır:

1. 100'ün katı olan yıllardan sadece 400'e kalansız olarak bölünebilenler artık yıldır:

Örneğin 1600 ve 2000 yılları artık yıldır ancak 1800 ve 1900 artık yıl değildir.

Sadece 400'e tam olarak bölünebilenlerin artık yıl kabul edilmesinin nedeni, bir astronomik yılın 365,25 gün değil, yaklaşık olarak 365,242 gün olmasından kaynaklanan hatayı gidermektir.

2. Hesabı daha da hassas hâle getirmek için (400'e kalansız bölünebildiği halde) 4000'e kalansız olarak bölünebilen yıllar artık yıl kabul edilmez:

Örneğin 4000, 8000, 12000, 16000, 24000, 32000, 48000, 64000 ve 96000 yılları 400'e tam bölünebildiği halde artık yıl kabul edilmeyecektir.