Bugünkü korona tablosu belli oldu.. Koronavirüs vaka, hasta ve ölü sayısı 12 Kasım'da kaç oldu?

Koronavirüste tablo gitgide artıyor. Tablonun ağırlaşması nedeniyle art arda önlemler alınıyor. Vatandaşlar her gün gasta ve vefat sayılarını araştırıyor. Peki, Koronavirüs vaka, hasta ve vefat sayısı kaç oldu?

12 KASIM KORONAVİRÜS HASTA VE VEFAT SAYISI

12 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayıları açıklandı. bugünkü hasta sayısı 2 bin 841'e çıktı. Vefat sayısı ise 88 oldu.

11 KASIM KORONAVİRÜS HASTA VE VEFAT SAYISI AÇIKLANDI

Koronavirüs 11 Kasım tablosu belli oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre hasta sayısı 2693 vefat sayısı ise 86 oldu.

KORONAVİRÜS 10 KASIM TABLOSU AÇIKLANDI

10 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayıları açıklandı. Son tabloda hasta sayısı 2529 olurken vefat sayısı 87'ye çıktı.

9 KASIM KORONAVİRÜS HASTA VE VEFAT SAYILARI AÇIKLANDI MI?

Bugünkü koronavirüs vaka ve ölü sayıları açıklandı. Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği son korona tablosuna göre 9 Kasım'da hasta sayısı 2576 olurken vefat sayısı 85 oldu.

8 KASIM KORONA TABLOSU AÇIKLANDI

Bugünkü koronavirüs hasta ve vefat sayısı açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından 8 Kasım korona tablosuna göre hasta sayısı 2 bin 516 vefat sayısı ise 84 oldu.

"HİJYENE DİKKAT EDİN"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 2 bin 516 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 2 bin 740'a ulaştı. Bugün taburcu olan 2 binden fazla iyileşen hastamız oldu. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Hijyene dikkat edin. Maske kullanın."

7 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU