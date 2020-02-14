Artvin’de çığ düştü konvoy mahsur kaldı

Artvin’in Yusufeli ilçesine bağlı Yaylalar köyü yoluna, önceki gün akşam saatlerinde çığ düştü. Köyde katıldıkları cenaze töreninden dönen, aralarında Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin’in de bulunduğu kişileri taşıyan 20 araçlık konvoy, yolda kaldı. Kısmen kara gömülen araçlardan çıkanlar küreklerle yolu açmaya çalıştı. Mahsur kalanlar iki saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Van’da kar kalınlığı 1 metreyi geçti, 687 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Kars’ın Selim ilçesine bağlı Aşağı Damlapınar köyünde elektrik arızasını giderdikten sonra dönüşe geçip, tipi nedeniyle mahsur kalan Aras EDAŞ ekibi 1.5 saatte kurtarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Fatsa ile Ordu’yu bir bir birine bağlayan eski sahil yolunun Yalıköy Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde heyelanla birlikte göçük meydana geldi.

Nevşehir, Kırşehir ve Kayseri’de kar yağışı ve tipi nedeniyle 400 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Malatya’da etkili olan kar yağışı nedeniyle İstanbul’a yapılması planlanan uçuşlar karşılıklı iptal edildi.