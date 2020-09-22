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22.09.2020 - 11:11 | | DHA

Artvin’de kabus gecesi! 4 ev, alev alev yandı

Artvin’in Yusufeli ilçesindeki evde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle çevredeki evlere sıçradı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken, 4 ev kullanılamaz hale geldi.

Artvin’de kabus gecesi! 4 ev, alev alev yandı

İlçeye bağlı Çıralı Köyü Cami Mahallesi’ndeki tek katlı evde, saat 01.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyürken, çevredeki evlere sıçradı.

Yangın sırasında evlerinde bulunanlar, son anda dışarı çıkabildi. İhbarla bölgeye 2 itfaiye aracı ve su tankeri ile ekipler sevk edildi. Yaklaşık 2,5 saat süren çalışmanın ardından alevler, kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında 4 ev, kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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