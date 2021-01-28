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28.01.2021 - 14:06 | | DHA

Arzu Aygün ile sevgilisinin kavgasının tanığı konuştu!

Samsun'da 42 gündür kayıp olarak aranırken cesedi bulunan Arzu Aygün ile katil zanlısı Muharrem Coşkun’un olay günü kavgalarına tanık olan Sündüz Bayrak Kul o anları anlattı. Kul, “Biz kızımla birlikte kavga ederlerken gördük, sonra arabanın içinde gördük. Sürekli buraya geliyorlardı, biz sivil polis zannediyorduk, meğerse katilmiş. Kavga ederken şüphelendik, kızım jandarmaya haber verdi. Adamın sesini duyduk, bağırıyordu. Artık kadın cinayetleri son bulsun, yeter. Her gün kadınlar ölüyor” dedi.

Arzu Aygün ile sevgilisinin kavgasının tanığı konuştu!

Arzu Aygün’ün cansız bedeninin bulunduğu Terme ilçesi Kozluk Mahallesi'nde oturan vatandaşlardan Yusuf Arslan ise, “İlk defa böyle bir olayla karşılaştık. Her gün bu sahilde spor yapıyorum. Böyle bir şeyin olacağını tahmin bile etmezdik. Yol kenarına atılmış, nasıl bulanamadı anlayamadım. 42 gün geçmiş, kokması lazım ama koku da yoktu. Şahsı tanıyorum, araba alım satımı yapıyordu. Yapı olarak biraz ters mizaçlı biriydi. Aralarında ne yaşandı bilemiyoruz, kıskançlık yüzünden öldürdüğünü düşünmüyorum” diye konuştu.

‘HERHANGİ BİR KOKU HİSSETMEDİK’

Olaydan dolayı çok üzgün olduklarını anlatan Birol Küçük, “İnsanlığa sığmayacak hareketler, gerçekten çok üzüldük, diyecek bir şey bulamıyoruz. Cesedin atıldığı nokta çok sık kullanılan bir yer değil, buradan geçerken herhangi bir koku hissetmedik. Zaten burası yazlık bir nokta, kış olduğu için çok kimse yok. Arzu Aygün’ün cesedi, ağacın dibine bırakılmış. Yoldan geçerken çalılardan ve dikenlerden araziyi görmek mümkün değil. Çok üzgünüz, şahsı tanıyorum, galericinin yanında çalışıyordu" dedi.

Bölgede 16 sene bekçilik yaptığını söyleyen Ahmet Kandemir ise, "Cinayet nedeniyle çok üzgünüz, bu yolu kullanırken herhangi bir koku falan da hissetmedim” şeklinde konuştu.

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‘BİZ BURADA OLSAYDIK, CİNAYET OLMAZDI’

Arzu Aygün’ün cesedinin bulunduğu noktada 200 metre ilerde yazlık evi olan Burak Hamzaoğlu, “Akşamları buralar çok tenha oluyor. Çok kötü bir olay, çok üzüldük ve şaşırdık. Sürekli burada kalmıyoruz, yaz aylarında geliyor. Biz burada olsaydık, kalabalık olsaydı bu cinayet olmazdı. Bence şahıs da bunu fırsat bildi” dedi.

Mahallede oturan Bahri Kul, “Bir akşam kızım bu çifti kavga ederken görmüş ve jandarmaya haber verdi. Ama bölgeye gelen giden olmadı. Evimin önünde bir süre kavga etmişler, birbirlerini çekiştirmişler” şeklinde konuştu.

 

İstanbul trafiğinde isyan ettiren olay! Her akşam aynı görüntüİstanbul Küçükçekmece'deki yan yoldaki yoğunluktan kaçmak için geri gelerek ya da tam dönüş yaparak ana yola katılan sürücüler, trafiği tehlikeye sokuyor, kazalara davetiye çıkarıyor. Benzer görüntülerin özellikle sabah saatlerinde yolun diğer karşı tarafında da sık görüldüğü ifade edildi.
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