Son dakika... Arzu Aygün 42 gündür aranıyordu! Korkunç itiraf geldi
Gelen bir son dakika bilgisine göre; Samsun'da 42 gündür haber alınamayan Arzu Aygün'ün cesedi ormanlık alanda çuval içinde naylona sarılmış halde bulundu.
Atakum ilçesinde geçen yıl 17 Aralık'ta evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 2 çocuk annesi Arzu Aygün'ün (35) yakınları, Denizevleri Polis Merkezi'ne kayıp başvurusunda bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Büro Amirliği ekipleri, Aygün'ü bulmak için çalışma başlattı.
Polis, Aygün ile yaşadığı öne sürülen M.C'yi gözaltına aldı.
M.C, emniyetteki ifadesinde Aygün'ü otomobilinde öldürdüğünü, cesedini Terme ilçesine bağlı Kozluk Mahallesi'nde ormanlık alana attığını itiraf etti.
Şüphelinin ifadesi doğrultusunda polis ekipleri, Arzu Aygün'ün cesedini Samsun'un Terme ilçesinin Gökçeağaç mevkisinde sahil yolundaki ormanlık alanda çuval içinde buldu. Aygün'ün cesedi, otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.