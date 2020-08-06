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06.08.2020 - 11:57 | | İHA

Asansör boşluğundaki cesedin kimliği parmak izi örneğinden tespit edildi

Antalya'da Konyaaltı Plajı'na vatandaşların ulaşımı sağladığı 35 metre yüksekliğindeki asansör boşluğunda bulunan cesedin kimliği parmak izi örnekleri incelenerek belirlendi.

Asansör boşluğundaki cesedin kimliği parmak izi örneğinden tespit edildi

Olay, dün Falez Parkı'ndan Konyaaltı Plajı'na inişi sağlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait asansörde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda yürüyüş yapan bazı vatandaşlar, asansörden yardım istendiğini duyunca durumu hemen polis ve itfaiyeye ihbar etti. Asansörün olduğu bölgeye gelen ve inceleme yapan polis ekipleri, asansör boşluğunda bir erkek cesedi olduğunu fark etti. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin kimliği tespit edilemedi. 20'li yaşlarda olduğu değerlendiren ceset, incelemelerin ardından kesin ölüm nedeni için adli tıp morguna götürüldü.

"KURTARIN DİYE SESLER GELDİ"

Polise ihbarda bulunan Seyit Ekşi, asansör boşluğunda, ‘kurtarın’ şeklinde yardım sesleri duyduğunu belirterek, “Sesleri duyunca hemen durumu ihbar ettim. Asansör kabininde herhangi bir kırılma yoktu. O kişinin asansör boşluğuna nasıl düştüğünü bilmiyorum” dedi.

ASANSÖRÜN 2'NCİ KATINDA AYAKKABILARI BULUNDU

Bölgede inceleme yapan polis ekipleri asansörün 2'nci katında şahsın ayakkabılarını buldu. Şahsın, nereden girdiği yönünde polis asansörün arka kısmında yer alan acil iniş merdiveninde uzun süre inceleme gerçekleştirdi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu cesedin parmak izi örneklerinden kimliği tespit edildi. Şahsın 22 yaşındaki Faruk Sanatma olduğu belirlendi.

İşsiz olduğu ve genelde Konyaaltı Plajı’na yüzmek için geldiği öğrenilen Sanatma’nın, cenazesi, yakınları tarafından alınarak Kurşunlu Mezarlığı’na götürüldü.

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