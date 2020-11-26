2020 Yılının sonuna doğru yaklaşırken ülkemizde de asgari ücretin ne kadar olacağına ve 2021 miktarının ne zaman belirleneceğine dair araştırmalar başladı. Son dakika haberleri arasında Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması yer aldı. Peki Asgari ücret 2021 ne kadar olacak? Asgari ücret 2021 ne zaman belli olur?

ASGARİ ÜCRET 2021 NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk:"2021'de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantı 4 Aralık'ta yapılacak" dedi.

ASGARİ ÜCRET 2020 NE KADAR?

Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklanmıştı.

ASGARİ ÜCRET NEDİR?

Türkiye'de asgari ücret, Türkiye'de bir işçinin kanunca 30 gün üzerinden minimum alması gereken brüt maaştır. Asgari ücretin günlük olarak belirlenmesi esastır. Günlük hesap üzerinden de “Aylık” ve “Saat” ücreti hesaplanmaktadır. Haftalık standart çalışma saati 45'tir, bu süre haftanın diğer günlerine sadece bir gün izin yapıldığı varsayılarak eşit dağıtılması durumunda günlük 7 saat 30 dakikadır. Mesai günleri içinde yapılan molalar çalışma süresine eklenmez. Yasal olarak kullandırılması zorunlu en az bir günlük haftalık izin, sanki işçi o gün çalışmış gibi ücretlendirilir. Devlete verilen vergiler kesilerek işçiye "net asgari maaş" ödenir. Kısaca asgari ücret, iş hayatının temel unsurlarından biridir ve uygulanması en düşük sınırı ifade eder.