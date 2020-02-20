Asgari ücret net 2020 ne kadar? Asgari Ücret brüt 2020 miktarı ne kadar?

Asgari ücret veya minimum ücret, yasal bakımdan işçilere ödenebilecek en düşük seviyedir; işçilerin belirlenen sınırın altında emeğini satamayacaklarını belirtir. Çoğu ülke 20. yüzyılın sonuna doğru asgari ücret mevzuatını uygulamaya başlamıştır. Her yıl artış gösteren Asgari ücretin karar aşaması, her yılın son ayında yapılan toplantılar sonrasında belirlenir. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yapılan asgari ücret 2020 kaç lira olarak kararlaştırıldı? İşte Asgari ücret 2020 hakkında bilinmesi gerekenler...

ASGARİ ÜCRET 2020 NE KADAR?

ASGARİ ÜCRET NET 2020

Asgari ücret net 2020 miktarı 2 bin 324 TL

ASGARİ ÜCRET BRÜT 2020

Asgari ücret brüt 2020 miktarı 2 bin 943 TL