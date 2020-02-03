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03.02.2020 - 19:24 |

Asgari ücret Net - Brüt miktarları ne kadar? AGİ 2020 zammı ne kadar? Asgari Ücret ve AGİ ne kadar oldu?

Mliyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren ve tüm vatandaşlarımızı etkileyen yeni asgari ücret kaç para? Aynı zamanda yeni AGİ'yi de merak edenler, AGİ 2020 ne kadar oldu aramasına cevap arıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2019 Aralık ayında gerçekleştirdiği asgari ücret toplantıları sonrasında, 2020 Asgari ücret belirlendi. 2020 AGİ'nin de belirlendiği toplantı vatandaşlara büyük heyecan yaşatmıştı. Peki 2020 yılının Şubat ayına yansıyacak olan yeni asgari ücret ve yeni AGİ ne kadar? Ocak maaşlarını alan vatandaşlar asgari ücret ve AGİ kaç para oldu sorularının cevaplarını arıyor. İşte 2020 Yılında geçerli olacak asgari ücret net, asgari ücret brüt ve AGİ...

Asgari ücret Net - Brüt miktarları ne kadar? AGİ 2020 zammı ne kadar? Asgari Ücret ve AGİ ne kadar oldu?

Mliyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren ve tüm vatandaşlarımızı etkileyen yeni asgari ücret kaç para? Aynı zamanda yeni AGİ'yi de merak edenler, AGİ 2020 ne kadar oldu aramasına cevap arıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2019 Aralık ayında gerçekleştirdiği asgari ücret toplantıları sonrasında, 2020 Asgari ücret belirlendi. 2020 AGİ'nin de belirlendiği toplantı vatandaşlara büyük heyecan yaşatmıştı. Yeni yıla girmemizle birlikte bu konuda araştırmalar artış gösterdi. 2020 yılının Şubat ayına yansıyacak olan yeni asgari ücret ve yeni AGİ ne kadar? Şubat maaşlarına günler kala en çok merak edilen konular arasına giren asgari ücret ve AGİ kaç para? İşte 2020 Yılında geçerli olacak asgari ücret net, asgari ücret brüt ve AGİ...

AGİ NEDİR?

Asgari geçim indirimi anlamına gelen AGİ işçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir. AGİ, kişinin medeni durumuna göre, sahip olduğu çocuk sayısına göre miktarda farklılık gösterebilir. 16 yaşından itibaren sigortalı çalışan insanların asgari geçimini sağlayacak kısmın hesaplanıp, toplam gelirden çıkarılması ile vergiden muaf bırakılmasıdır.

ASGARİ ÜCRET NEDİR?

Asgari ücret veya minimum ücret, yasal bakımdan işçilere ödenebilecek en düşük seviyedir; işçilerin belirlenen sınırın altında emeğini satamayacaklarını belirtir. Çoğu ülke 20. yüzyılın sonuna doğru asgari ücret mevzuatını uygulamaya başlamıştır.

ASGARİ ÜCRET 2020 BRÜT NE KADAR?

2 bin 943 TL

ASGARİ ÜCRET 2020 NET NE KADAR?

2 bin 324 TL

AGİ 2020 NE KADAR?

Bekar 220,68 TL

Evli, eşi çalışmayan 264,82 TL

Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,92 TL

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331,03 TL

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,17 TL

Evli, eşi çalışan 220,68 TL

Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,79 TL

Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,89 TL

Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331,03 TL

Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353,09 TL

Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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