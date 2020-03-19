Asgari ücret zammı desteği nedir? Asgari ücret 2020 net - brüt ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret desteğinin devam edeceğini dile getirdi. Asgari ücret desteğinden kimler yararlanabilir sorusu ise merak konusu oldu. Asgari ücret desteğinden yararlanmak için işverenlerin bir takım şartları yerine getirmiş olmaları gerekmektedir. Fakat işverenlerin yerine getirmesi gereken şartlar işyerinin 01.01.2019 tarihinden önce tescil edilip edilmediğine göre değişmektedir.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI DESTEĞİ NEDİR?

Asgari ücret desteği ilk olarak 2016 yılında yapılan değişiklikle 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici madde ile yürürlüğe giren ve sonrasında 2017, 2018, 2019 yıllarında çıkarılan kanun maddeleri ile 5510 sayılı kanuna eklenen geçici maddeler ile uygulama devam ettirilmiştir.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANACAK?

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran özel sektör işyeri işverenleri ile 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerine ait kadro ve pozisyonlarda 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenler hariç olmak üzere diğer kamu işyeri işverenleri de destekten yararlanacaktır.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI DESTEĞİ İÇİN ŞARTLAR NELER?

Asgari ücret desteğinden yararlanmak için işverenlerin bir takım şartları yerine getirmiş olmaları gerekmektedir. Fakat işverenlerin yerine getirmesi gereken şartlar işyerinin 01.01.2019 tarihinden önce tescil edilip edilmediğine göre değişmektedir.

ASGARİ ÜCRET 2020 BRÜT NE KADAR?

2 bin 943 TL

ASGARİ ÜCRET 2020 NET NE KADAR?

2 bin 324 TL