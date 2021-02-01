Aşı randevusu al - Covid aşı sıralaması| Kaç kişi aşı oldu? İşte Türkiye aşı haritası

Aşılama devam ediyor. Sağlık çalışanları ve hekimlerin aşılanmasının ardından yaş gruplarına göre aşılama devam ediyor. 75 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanması için randevu oluşturması gerektiğini duyuran Bakan Koca, vatandaşların aşı randevusu alarak aşı olabileceklerini duyurdu. Peki, aşı randevusu nasıl alınır?

KAÇ KİŞİ AŞI OLDU?

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Koronavirüs aşısı olacak 75 yaş üzeri vatandaşlar e-Nabız ya da MHRS sistemi üzerinden aşı hakları olup olmadığını sorgulamaları gerekiyor. Aşı hakkı olan vatandaşlar randevu oluşturabilecekler.

Aşı randevusu almak için MHRS üzerinden randevu oluşturmanız gerekiyor. T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak hastane ve hekim seçimi yapabiliyorsunuz. Covid-19 aşı seçeneği ile ilgili gerekli bilgilerin doldurulması ile birlikte aşı randevusu oluşturabilirsiniz.

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COVİD 19 AŞI SIRALAMASI

Birinci aşamada sağlık kurumlarında çalışanlar aşılandı. Ardından 90 yaş üstü vatandaşların aşılanması yapıldı. Bakan Koca'nın Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile 75 yaş ve üstü vatandaşların aşıları randevu ile yapılmaya başlandı.

Sonrasında 65 yaş üstü bireyler aşılanacak.

İkinci aşamada öncelikli sektörler aşı olacak. Bakanlıklar, kritik görevlerdeki kişiler, cezaevleri, eğitim sektörü, gıda sektörü ve 60-64 yaş arası bireyler. Ardından 50-64 yaş arası kişiler.

Üçüncü aşamada, kronik hastalığı olan kişiler ve diğer yaş grupları.

Dördüncü aşamada ise aşılanma sırası geldiği halde zamanında aşı yaptırmayanlar aşılanacak.

COVİD AŞISI YAN ETKİLERİ NELER?

Bugüne kadar COVID-19 aşılarına yönelik gerek yürütülen klinik çalışmalarda gerekse mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmamıştır. Aşılama sonrasında görülen yan etkiler sıklıkla hafiftir.

Bunlar; yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkilerdir. Ancak nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmeden aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi unutulmamalıdır.

Aşı sonrasında sık olarak karşılaşılabilecek durumlar ve bu hafif durumlara yönelik destekleyici yaklaşımlar şunlardır:

Aşı uygulanan bölgede ağrı, şişlik, kızarıklık olduğunda enjeksiyonun yapıldığı kola yüksekte olacak şekilde pozisyon verilmelidir. Soğuk uygulama yapılmalıdır. Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.

Yorgunluk hissediliyorsa istirahat edilmeli, yeterli sıvı alınmalıdır.