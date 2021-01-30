Aşı randevusu nasıl alınır? Aşı randevusu alma ekranı...

MHRS ile aşı randevusu nereden alınır? Aşılama tüm hızıyla devam ediyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında salgını önlemek adına yapılan aşılamada sıra 75 yaş üstü vatandaşlara geldi. Bakan Koca, 75 yaş üstü vatandaşların randevu alarak aşı olabileceklerini açıkladı.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Koronavirüs aşısı olacak 75 yaş üzeri vatandaşlar e-Nabız ya da MHRS sistemi üzerinden aşı hakları olup olmadığını sorgulamaları gerekiyor. Aşı hakkı olan vatandaşlar randevu oluşturabilecekler.

Aşı randevusu almak için MHRS üzerinden randevu oluşturmanız gerekiyor. T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak hastane ve hekim seçimi yapabiliyorsunuz. Covid-19 aşı seçeneği ile ilgili gerekli bilgilerin doldurulması ile birlikte aşı randevusu oluşturabilirsiniz.

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COVİD 19 AŞI SIRALAMASI

Birinci aşamada sağlık kurumlarında çalışanlar aşılandı. Ardından 90 yaş üstü vatandaşların aşılanması yapıldı. Bakan Koca'nın Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile 75 yaş ve üstü vatandaşların aşıları randevu ile yapılmaya başlandı.

Sonrasında 65 yaş üstü bireyler aşılanacak.

İkinci aşamada öncelikli sektörler aşı olacak. Bakanlıklar, kritik görevlerdeki kişiler, cezaevleri, eğitim sektörü, gıda sektörü ve 60-64 yaş arası bireyler. Ardından 50-64 yaş arası kişiler.

Üçüncü aşamada, kronik hastalığı olan kişiler ve diğer yaş grupları.

Dördüncü aşamada ise aşılanma sırası geldiği halde zamanında aşı yaptırmayanlar aşılanacak.