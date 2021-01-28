Aşı takvimi - Covid-19 aşı takvimi sorgulama | Aşı sıralaması
Koronavirüs salgınına karşı aşı ile mücadele dönemi başladı. Aşılama uygulaması hekim ve sağlık çalışanları ile başladı. Ardından 90 yaş üstü bireyler aşılandı. Bakan Koca'nın son açıklaması doğrultusunda 75 yaş ve üstü vatandaşlar randevu ile aşılanacak. Peki, aşı sıralaması nasıl ilerliyor? Aşı takvimine nasıl ulaşılır?
Aşı takvimi ile covid-19 aşı takvimi sorgulaması nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan aşı portalı ile aşılama takvimini görüntülemek mümkün. Aşı takviminde yer alan vatandaşlar aşı randevusu alabiliyor. İşte covid 19 aşı takvimi sıralaması.
COVİD 19 AŞI SIRALAMASI
Birinci aşamada sağlık kurumlarında çalışanlar aşılandı. Ardından 90 yaş üstü vatandaşların aşılanması yapıldı. Bakan Koca'nın Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile 75 yaş ve üstü vatandaşların aşıları randevu ile yapılmaya başlandı.
Sonrasında 65 yaş üstü bireyler aşılanacak.
İkinci aşamada öncelikli sektörler aşı olacak. Bakanlıklar, kritik görevlerdeki kişiler, cezaevleri, eğitim sektörü, gıda sektörü ve 60-64 yaş arası bireyler. Ardından 50-64 yaş arası kişiler.
Üçüncü aşamada, kronik hastalığı olan kişiler ve diğer yaş grupları.
Dördüncü aşamada ise aşılanma sırası geldiği halde zamanında aşı yaptırmayanlar aşılanacak.