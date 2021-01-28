Aşı takvimi - Covid-19 aşı takvimi sorgulama | Aşı sıralaması

Aşı takvimi ile covid-19 aşı takvimi sorgulaması nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan aşı portalı ile aşılama takvimini görüntülemek mümkün. Aşı takviminde yer alan vatandaşlar aşı randevusu alabiliyor. İşte covid 19 aşı takvimi sıralaması.

COVİD 19 AŞI SIRALAMASI

Birinci aşamada sağlık kurumlarında çalışanlar aşılandı. Ardından 90 yaş üstü vatandaşların aşılanması yapıldı. Bakan Koca'nın Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile 75 yaş ve üstü vatandaşların aşıları randevu ile yapılmaya başlandı.

Sonrasında 65 yaş üstü bireyler aşılanacak.

İkinci aşamada öncelikli sektörler aşı olacak. Bakanlıklar, kritik görevlerdeki kişiler, cezaevleri, eğitim sektörü, gıda sektörü ve 60-64 yaş arası bireyler. Ardından 50-64 yaş arası kişiler.

Üçüncü aşamada, kronik hastalığı olan kişiler ve diğer yaş grupları.

Dördüncü aşamada ise aşılanma sırası geldiği halde zamanında aşı yaptırmayanlar aşılanacak.

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