MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Aşı takvimi - Covid-19 aşı takvimi sorgulama | Aşı sıralaması
ABONE OL
28.01.2021 - 13:17 |

Aşı takvimi - Covid-19 aşı takvimi sorgulama | Aşı sıralaması

Koronavirüs salgınına karşı aşı ile mücadele dönemi başladı. Aşılama uygulaması hekim ve sağlık çalışanları ile başladı. Ardından 90 yaş üstü bireyler aşılandı. Bakan Koca'nın son açıklaması doğrultusunda 75 yaş ve üstü vatandaşlar randevu ile aşılanacak. Peki, aşı sıralaması nasıl ilerliyor? Aşı takvimine nasıl ulaşılır?

Aşı takvimi - Covid-19 aşı takvimi sorgulama | Aşı sıralaması

Aşı takvimi ile covid-19 aşı takvimi sorgulaması nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan aşı portalı ile aşılama takvimini görüntülemek mümkün. Aşı takviminde yer alan vatandaşlar aşı randevusu alabiliyor. İşte covid 19 aşı takvimi sıralaması.

COVİD 19 AŞI SIRALAMASI

Birinci aşamada sağlık kurumlarında çalışanlar aşılandı. Ardından 90 yaş üstü vatandaşların aşılanması yapıldı. Bakan Koca'nın Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile 75 yaş ve üstü vatandaşların aşıları randevu ile yapılmaya başlandı.

Sonrasında 65 yaş üstü bireyler aşılanacak.

İkinci aşamada öncelikli sektörler aşı olacak. Bakanlıklar, kritik görevlerdeki kişiler, cezaevleri, eğitim sektörü, gıda sektörü ve 60-64 yaş arası bireyler. Ardından 50-64 yaş arası kişiler.

Üçüncü aşamada, kronik hastalığı olan kişiler ve diğer yaş grupları.

Dördüncü aşamada ise aşılanma sırası geldiği halde zamanında aşı yaptırmayanlar aşılanacak.

AŞI TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

Giresun'da pes dedirten 'sahte bal' dolandırıcılığıGİRESUN'da esnaf Dursun Karahasan'ın dükkanına müşteri gibi gelen kişi, bir süre önce numune olarak bırakılan organik balların tadına bakıp beğendiğini söyleyerek toplu sipariş verdi. Numuneyi bırakanlarla irtibata geçip 13 bin 750 TL ödeyerek 250 kilogram ürün alan Karahasan, sipariş veren kişi gelmeyince dolandırıldığını anladı. Yapılan testte bal diye verilen ürünün glikoz şurubu çıktığı tespit edilirken, polis, dolandırıcıları yakalamak için çalışma başlattı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bir garip dava! Rezidansta şikayetçi oldu duruşmada özür diledi

Bir garip dava! Rezidansta şikayetçi oldu duruşmada özür diledi

On binlerce kişiye güzel haber! 55 yaş düzenlemesi Meclis'e sunuldu...

On binlerce kişiye güzel haber! 55 yaş düzenlemesi Meclis'e sunuldu...

Üretici de tüketici de şikayetçi

Üretici de tüketici de şikayetçi

Aşı takvimi - Covid-19 aşı takvimi sorgulama | Aşı sıralaması

Aşı takvimi - Covid-19 aşı takvimi sorgulama | Aşı sıralaması

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet