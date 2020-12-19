Aşı talebi azalıyor

Koronavirüse dair 81 ilden 2145 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen online araştırmaya göre, katılımcıların sadece yüzde 27’si aşı yaptırmak istiyor. Yüzde 46’sı kararsız olduğunu belirtirken, yüzde 27’lik kesim de aşı yaptırmayacağını ifade etti. NG Araştırma daha önceki ankette ise her 2 kişiden 1’inin aşı yaptıracağını beyan ettiğine dikkat çekerek, aşı yaptırmak isteyenlerin sayısının azaldığını açıkladı.

Aşıyı yaptırmayı düşünmeyenlerle kararsızlara sorulduğunda da yüzde 55 oran ile yan etkilerinden endişe duyulması ilk sırada yer aldı. Katılımcıların yüzde 20’si aşının üretildiği ülkeye güvenmezken, yüzde 8’i aşının koruyuculuğuna inanmadığını, yüzde 6’sı tedbir aldığı için aşıya ihtiyacının olmadığını, yüzde 4’ü ücretli olursa aşıyı yaptırmayacağını, yüzde 4’ü de kendini riskli grupta görmediğini beyan etti.

Öte yandan araştırmaya katılan her 5 kişiden 3’ü vakaları tespit etmek için yapılan test sayısının yeterli olmadığını, yüzde 98’i koronavirüsten korunmak için önlem aldığını, yüzde 74’ü çevresinde koronavirüs tespit edilen insanlar olduğunu, yüzde 83’ü, yılbaşında sokağa çıkma yasağının getirilmesini desteklediğini kaydetti.