Aşılar bugün İstanbul'da

Çin gümrüğünde görülen korona vakası nedeniyle nakliyesi ertelenen SinoVac şirketinin Kovid-19’a karşı geliştirdiği CoronaVac aşıları Türkiye saati ile 19.50’de uçakla İstanbul’a gönderildi. Aşıların bu sabah Türkiye’de olması bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “İnaktif aşılarımızın ilk bölümünü getiren uçak Türkiye saati ile 19.50’de Pekin havalimanından havalandı. Yarın (bugün) sabah burada olmasını bekliyoruz. Gelişmeleri bildirmeye devam edeceğiz” bilgisini verdi. Aşının 3 milyon dozdan oluşan ilk partisinin pazartesi günü Türkiye’de olması planlanmıştı. Ancak Pekin’deki Kovid-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen vakalar nedeniyle gümrük hareketlilliğine verilen geçici ara nedeniyle aşıların gelişi ertelenmişti.



İstanbul’a inecek

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamada, koronavirüs aşısının ilk partisinin, THY’nin “TK 6175” sefer sayılı “Boeing 777” tipi uçağıyla Pekin’den İstanbul Havalimanı’na taşınacağı belirtildi. THY açıklamasında, ilk parti için 17 konteynerde toplam 3 milyon doz aşı taşıyan uçağın bugün saat 06.10’da İstanbul’a ulaşacağı, ardından getirilen aşıların THY’ye ait başka bir seferle Ankara’ya gönderilmesinin planlandığı kaydedildi. Türkiye’ye gelecek Çin aşısı miktarının şubat ayı sonuna kadar toplam 50 milyona ulaşması hedefleniyor. Aşı ülkeye giriş yaptıktan sonra Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından 2 hafta boyunca incelenecek. İncelemenin tamamlanmasının ardından aşılama işlemi başlayacak.



Etkisi yüzde 91.25



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun Çin aşısının etkinliği ile ilgili inceleme sonuçlarını geçen hafta açıklamıştı. Koca, “Bu sonuçlar aşıyla ilgili dünyada açıklanan ilk veriler. Aşının koruyuculuğu yüzde 91.25 oranında. Artık aşının Türk insanında etkili ve güvenilir olduğundan eminiz” demişti.



Tarihi uçuş



3 milyon doz aşının bulunduğu aktif ısı kontrollü konteynerler, Boeing 777 tipi uçağa özenle yerleştirildi. İstanbul’a hareket eden uçağın kaptan pilotu, tarihi uçuşa ilişkin, “Hastalığın ve kayıplarımızın sona ermesi dileğiyle tüm ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Görüşmek üzere” ifadelerini kullandı.