Aşılar özel araçlarla illere dağıtılacak

Çin’den getirilen Sinovac’ın Kovid-19’a karşı geliştirdiği CoronaVac aşılarının inceleme süreci devam ediyor. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuvarları’nda yapılan incelemelerin ardından aşılara acil kullanım onayı verilmesi ile uygulama başlayacak. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün aşı ve ilaç depolarından illere gönderilecek. 2 ile 8 derece arasında saklanması gereken aşılar, Sağlık Bakanlığı’nın özel araçları ile 81 ildeki ilgili birimlere ulaştırılacak. İnceleme için ifade edilen 14 günlük asgari süre dolarken, gelecek günlerde TİTCK’nın aşının güvenliği ve etkinliği ile ilgili onayı vermesi durumunda Ankara’daki ana depodan, soğuk hava deposu bulunan TIR’larla aşıların Türkiye geneline sevkiyatı eş zamanlı başlayacak.

İllere dağıtımı yapılacak aşılar, öncelikle hastanelere gönderilerek, sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlanacak. Aşılarda soğuk zincir ise her zaman korunacak. İllere dağıtım yapacak TIR’larda ısı 2-8 derecenin altına düşmeyecek. Ayrıca TIR’larda, soğuk zincirin bozulma ihtimaline karşı da gerekli önlem Sağlık Bakanlığı’nca alınacak. Bu konuyla ilgili TIR’larda bir uyarı sistemi bulunacak.

Sağlıkçılara 2.2 milyon doz

Türkiye’de 1 milyon 100 bin sağlık çalışanı bulunuyor. İlk partide gelen 3 milyon aşının 2 milyon 200 bini sağlık çalışanları için ayrılacak. Ardından 65 yaş üstü vatandaşlar ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacak. İkinci aşamada toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişilerin aşılaması yapılacak. Üçüncü aşama ise 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunan vatandaşları, genç yetişkinleri, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanları kapsayacak. Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacak.

ARAÇLAR HAZIR

CoronaVac aşılarının illere dağıtımını yapacak Sağlık Bakanlığı’na ait iklimlendirme özellikli firigofirik araçlar, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu’nda hazır bekletiliyor. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı İle Önlenebilir Hastalıklar Dairesi Başkanlığı’ndan Dr. Tarkan Mustafa Yamanoğlu, söz konusu araçları basına tanıtırken, “Araçlarımızın sıcaklığı, eksi 20 ile artı 20 derece arasında ayarlanabilir. Sıcaklık hem uzaktan hem de kayıtlı şekilde sürekli izlenebiliyor. Araçlar, aşıların dağıtımını yaparken tek bir ile gitmiyor. Güzergâh ve rota planlaması yapılıyor. Bu rotalarla Ankara’dan çıkan araç Türkiye’nin en ücra köşesindeki ile kadar ulaşıyor” dedi. Yamanoğlu, aşıların illere ulaştırılmasının ardından soğuk hava depolarında koruma altına alınacağını ve daha küçük araçlarla şehirlerin tüm noktalarına dağıtılacağını anlattı. mRNA aşının taşınması ile ilgili de Yamanoğlu, “Eksi 20’nin altında taşımalarda kuru buz kullanılıyor. Kuru buz, paketlerin içine konuyor ve sıcaklık takibiyle taşıma gerçekleştiriliyor” bilgisi verdi. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Merkez Aşı ve İlaç Depo Sorumlusu Mustafa Topcu da, “Aşılar, 10’un üzerindeki iklimlendirmeli araçla tüm Türkiye’ye aynı anda sevk edilecek” dedi.