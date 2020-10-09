Aşırı yüklü kamyon trafikte tehlike saçtı!

Ümraniye’de seyir halinde olan bir kamyon, kasasındaki yüklerle görenleri şaşkına çevirdi. Kamyonun kasasına yüklenen çuvalların metrelerce yüksekliğe ulaştığı ve kasadan sarktığı görüldü. Güvenlik önlemi almadan metrelerce yükseklikteki çuval yükü ile yola çıkan kamyon sürücüsü bu sorumsuz hareketi ile pes dedirtti. Kamyon kasasından sarkan çuvalların şans eseri yola devrilmemesi trafikte olası bir faciayı önlemiş oldu.

Kamyonun, kasasındaki metrelerce yükseklikte çuvalların yola sarkarak ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.