‘Aşk için hiçbir şeyden vazgeçmem’

Beykoz Üniversitesi tarafından yapılan “Gençlerin aşka bakışı 2020” anketi, gençlerin aşka bakışının değiştiğini ortaya koydu. Anket çalışması sonuçlarına göre gençler, aşık oldukları kişi için sahip oldukları hiçbir şeyden vazgeçmek istemiyor. Beykoz Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nüket Güz yönetiminde “Gençlerin aşka bakışı 2020” adıyla yapılan ankete bin 152 üniversite öğrencisi katıldı.

‘Sevgi ve saygı’ ön planda

Ankete katılan gençlerin yüzde 47.5’i ilk aşklarını 16 yaşın altındayken yaşarken, şu anda birine âşık olduğunu ifade eden gençlerin oranı yüzde 38.4 oldu. 2006 yılında gençler aşkın anlamını yüzde 12 oranında “sevmek”, yüzde 6 oranında “tarifsiz duygu”, yüzde 5 oranında “tutku”, yüzde 3 oranında “acı-tatlı”, yüzde 1 oranında ise “güven-para” olarak tarif etmişti. 2020 yılına gelindiğinde gençlerin 41.2’sine göre aşk, “sevgi ve saygı”, yüzde 27.3’üne göre “dünyanın en tatlı mutluluğu”, yüzde 12.1’ine göre ise “zamanın durması” oldu.

Gençler en çok ‘Afili Aşk’ı beğeniyor

Öğrencilerin en beğendiği aşk dizisi yüzde 19.5 oy oranıyla Kanal D’nin sevilen dizisi “Afili Aşk” olurken, en beğenilen âşık çift yüzde 18.5 oranıyla dizinin karakterleri Ayşe ve Kerem oldu. “Afili Aşk”ın başrollerinde Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul oynuyor.

Yüzde 23.7’si paraya kıydı!

Anket sonuçlarına göre gençler, âşık oldukları kişi için sahip oldukları hiçbir şeyden vazgeçmek istemiyorlar. Ankete katılan gençlere âşık oldukları kişi için ailelerinden mi, paradan mı yoksa okul ya da işlerinden mi vazgeçecekleri sorulduğunda yüzde 51.9’u hiçbirinden vazgeçmeyeceğini, yüzde 23.7’si ise paradan vazgeçebileceğini söyledi.